Освобождение Торецкого и Петровки, нарушение логистики ВСУ на Гуляйпольском направлении: последние новости СВО на 1 февраля
На главных направлениях СВО российские подразделения продолжают планомерное наступление, добиваясь значительных тактических успехов. ВС РФ методично выбивают противника из укреплённых позиций, используя комбинированные удары артиллерии, авиации и штурмовых групп. В Сумской области российские войска продолжают активное продвижение, срывая все попытки ВСУ организовать эффективное сопротивление. О текущей обстановке на фронтах – в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ ведет активное наступление в Сумской области, поддерживая штурмовые действия массированным огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Армейская авиация и беспилотные ударные комплексы поражают идентифицированные объекты ВСУ на всем протяжении фронта. Украинские силы заняли оборонительную позицию, активно совершенствуя инженерное оборудование вторых рубежей.
Для усиления обороны противник задействовал переброшенную 27-ю артиллерийскую бригаду, ранее лишившуюся реактивных систем и перевооруженную на самоходные орудия украинского производства. На Сумском участке российские военные улучшили тактические позиции на девяти отрезках, а в районе Глухова — на трех. Максимальный прирост территории достиг 800 метров. На Теткинском и Глушковском участках серьезных изменений в линии соприкосновения не зафиксировано. Операторы дронов-камикадзе ликвидировали укрепления ВСУ в окрестностях Рыжевки.
Харьковская областьПодразделения ВС РФ закрепили тактическую инициативу, последовательно улучшая позиции в Харьковской области. Для стабилизации линии обороны южнее Симиновки противник ввел в район формирования 2-го корпуса Нацгвардии, а также свежесозданные, не имеющие боевого опыта, расчеты БПЛА из состава территориальной обороны.
В лесном массиве у Старицы наши войска при артиллерийской поддержке заняли новые рубежи, продвинувшись на 200 метров по двум направлениям. В районе Симиновки российские военные расширили контроль над лесистой местностью, добившись продвижения до 350 метров на четырех участках, авиацией поражены позиции 120-й бригады теробороны. На Хатненском участке продвижение по лесополосам составило более 500 метров. В районе Волчанских Хуторов продолжалась огневая работа тяжелых огнеметных систем по местам дислокации 157-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Северское направлениеНа Северском направлении ВС РФ успешно развивают наступление, сжимая кольцо окружения в районе между Никифоровкой и Привольем и нанося удары в направлении Фёдоровки Второй. После взятия под контроль Северска, Пазено и Бондарного российские военные начали штурмовые действия в Никифоровке, одновременно продвигаясь к Фёдоровке и проводя зачистку в Хромовке. Это позволило создать угрозу оперативного окружения для обороняющихся в районе Рай-Александровки частей ВСУ, являющейся ключевым узлом украинской обороны на данном участке. На подступах к Северску идут интенсивные бои за Резниковку, где продвижение достигло центра населенного пункта.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском направлении достигнут значительный оперативный результат. Войска РФ освободили Торецкое и установили полный контроль над вражеским укрепрайоном, состоящим из трёх населённых пунктов. Этот успех на северном фланге позволил осуществить прорыв оборонительных линий противника по водной преграде. Форсирование реки Казённый Торец создаёт предпосылки для дальнейшего расширения наступательной операции. На участке, ведущем к Кучерову Яру, подразделения ВС РФ продолжают улучшать тактическое положение. Одновременно идут активные боестолкновения на подступах к Павловке.
Запорожское направлениеВС РФ ведут зачистку территории на участке между Приморским и Речным. Атакующие группы также действуют в прифронтовой полосе у Веселянки. Активные боевые столкновения продолжаются в районе населенных пунктов Новояковлевка, Павловка и Новобойковское. После установления контроля над Речным российские военные укрепляют занятые позиции. Формируемый в этом районе плацдарм призван обеспечить безопасность фланга при дальнейшем движении на Юрковку и способствовать оперативному охвату основных оборонительных рубежей противника в районе Орехова. В Лукьяновском районе российские штурмовики действуют разрозненно по всей территории, нарушая координацию действий противника.
Гуляйпольское направлениеЗа минувшие сутки ВС РФ освободили Петровку (Святопетровку), заняв вражеский оборонительный район площадью 5 кв. км. Это позволило установить господство над транспортными артериями, ведущими из Верхней Терсы в Зализничное. Параллельно российские военные закрепили успех на обширном участке фронта протяженностью 34 кв. км, создав плацдарм для действий в сторону Любицкого.
Ожесточенные бои продолжаются в районах Терноватого, Доброполья и Прилук. Особое значение имеет взятие под полный контроль поселка Терноватое — ключевого логистического узла противника с железнодорожной станцией и перекрестком нескольких магистралей. Данный успех блокирует пути передислокации вражеских резервов между Верхней Терсой и Зализничным. Созданы условия для развития наступления в сторону Христофоровки и Бойково, а также выхода на линию Рождественское-Воздвижевка-Верхняя Терса. В перспективе открывается оперативный путь на Вольнянск.