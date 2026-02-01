В Белгороде при ударе ВСУ ранило мирную жительницу
В Белгороде после ракетного удара со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом 1 февраля в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, женщину с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в результате обстрела повреждения получили два автомобиля, на месте работают оперативные службы.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ 17 раз обстреляли артиллерией отселенные приграничные районы региона. Он добавил, что украинские беспилотники трижды сбрасывали взрывные устройства, а в период с 09:00 31 января до 07:00 1 февраля силы ПВО уничтожили 37 БПЛА разных типов.
По данным чиновника, погибших и пострадавших нет.
