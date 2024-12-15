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Житель Брянской области получил ранение после атаки дрона ВСУ

Богомаз: житель села в Брянской области получил ранение после атаки дрона ВСУ
Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пострадавшем жителе региона после атаки дрона ВСУ. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.


«В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости», — заявил глава региона.

Богомаз отметил, что удар дроном-камикадзе был совершен по селу Курковичи в Стародубском муниципальном округе. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавший направлен в больницу, где ему ​была оказана вся необходимая помощь.

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#брянская область
Над рядом областей Украины объявлена воздушная тревога
РИА Новости: в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу
15 декабря 2024, 00:07

Фото: iStock/Silent_GOS

На территории Украины объявлена воздушная тревога в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает РИА Новости.
«Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины», — пишут в издании со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно предоставленным данным, в Житомирской области тревога объявлена в 22:17, в Ровненской — в 22:55, в Черкасской — в 23:08, в Хмельницкой — в 23:30 по московскому времени.

«Радио 1» сообщало, что 14 декабря жители Сочи рассказали о ряде взрывов над городом. Беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны.

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Над Сочи прогремело несколько взрывов
Shot: жители Сочи рассказали о взрывах над городом и работе ПВО
14 декабря 2024, 23:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Сочи сработала система противовоздушной обороны, а над городом прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает Shot.
«... около 20 минут назад услышали 4–5 взрывов над Лазаревским районом Сочи», — пишут в telegram-канале со ссылкой на жителей.
Также серия взрывов наблюдалась над поселком Вардане. По предварительным данным, российское ПВО сработало по беспилотникам в акватории Черного моря.

На данный момент известно о сбитии пяти БПЛА над регионами России. Работа ПВО зафиксирована в Курской, Белгородской, Брянской областями и над Черным морем, сообщило Минобороны.

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#дрон
#бпла
#сочи
#всу
#минобороны
#пво
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Шольц высказался о поставках дальнобойного оружия Киеву
DPA: Канцлер ФРГ Шольц против поставок дальнобойного оружия Украине
14 декабря 2024, 23:05

Фото: istockphoto/photosvit

Глава кабмина ФРГ и кандидат на должность канцлера Олаф Шольц снова заявил о своем отказе поставлять дальнобойные вооружения киевскому режиму. Его слова приводит DPA.
«Было бы неправильно говорить: мы хотим, чтобы война велась таким образом, чтобы поставляемое нами оружие попадало глубоко в тыл. Вот почему я заявляю здесь четко и ясно: я этого делать не буду», — сказал Шольц на встрече с партийцами в Потсдаме.
Он резюмировал, что хочет, чтобы конфликт на Украине закончился миром как можно скорее.

Страны Запада и Евросоюза стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе. При этом Киев постоянно говорит о недостаточной помощи со стороны союзников.

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#германия
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#сво
#конфликт
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«Где та точка?»: Симоньян дала украинцам один совет
Главред RT Симоньян: украинцам давно пора сносить сегодняшний киевский режим
14 декабря 2024, 22:50

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Украинскому народу давно пора «сносить» сегодняшний киевский режим, уверена главред RT Маргарита Симоньян в беседе с журналистами программы «Право знать» на ТВЦ.
«Я думаю, что украинцам давно пора сносить эту власть... Но мне сложно понять — доколе ваши соотечественники собираются всё это терпеть. Просто доколе? Где та точка?» — спросила Симоньян, отвечая на вопрос украинского журналиста.
Она резюмировала, что значительная часть украинских людей и сегодня «в себе».

Перед этим Маргарита Симоньян сделала неожиданное заявление об Абхазии. Упоминался некий риск, который журналистка сравнила с самоубийством, а также некоторые географические аспекты. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».

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#россия
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#маргарита симоньян
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На Западе оценили экономику России на фоне санкций
Ирландский журналист Чей Боуз: экономика РФ в хорошей форме на фоне санкций
14 декабря 2024, 22:29

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Несмотря на ограничения, экономика России находится в хорошей форме, считает журналист из Ирландии Чей Боуз. Своим мнением эксперт поделился в соцсетях.
«В настоящее время против России действует больше всего в мире санкций. Несмотря на это, экономика страны, вопреки тому, что говорят вам западные СМИ, находится в хорошей форме», — гласит публикация.
Боуз добавил, что все россказни об РФ в «проплаченных» западных СМИ являются манипуляцией и ложью.

Страны коллективного Запада ввели санкции против России на фоне спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. Зарубежные СМИ представили миротворческую миссию РФ «вторжением».

Ранее сообщалось, в чем сознались на Украине.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
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На Украине признали использование иностранных средств поражения
Киев: сбитый у Херсона летчик пользовался иностранными средствами поражения
14 декабря 2024, 21:26

Фото: istockphoto/reflection_art

Сбитый у Херсона летчик использовал иностранные средства поражения, сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Уточняется, что молодой пилот служил в 299-й бригаде тактической авиации.
«Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — сказано в публикации.
О каких средствах поражения говорится — неизвестно. Также скрыто название сбитого самолета.

Днем, 14 декабря, стало известно, что севернее Херсона противовоздушная оборона сбила украинский самолет. Он пытался атаковать левый берег Днепра ракетами, уточнили в пресс-службе главы Херсонской области Владимира Сальдо.

Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года в результате референдума. Киевский режим атакует субъект, не признав итоги голосования.

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#мир
#россия
#украина
#война
#херсонская область
#киев
#сво
#конфликт
#лётчики
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Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил Балицкий
14 декабря 2024, 21:24

Фото: istockphoto/NiseriN

Боевики ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области с помощью дрона. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что детей не было в автобусе в момент атаки.
«Зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. Автобус обслуживает школу села Шевченково, подвозит порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское», — сказано в сообщении в Telegram-канале чиновника.

Запорожская область является субъектом Российской Федерации с сентября 2022 года, когда прошел референдум о вхождении региона в состав страны. Вместе с ней вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская область.

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#украина
#война
#сво
#всу
#дрон
#конфликт
#запорожская область
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«Ухо востро»: эксперт о планах Зеленского по завершению конфликта на Украине
Капитан Дандыкин сомневается в планах Зеленского обсуждать конец конфликта
14 декабря 2024, 21:11

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Владимир Зеленский вряд ли будет обсуждать с европейскими политиками завершение конфликта на Украине. Свое мнение на этот счет «Ленте.ру» выразил военный аналитик Василий Дандыкин.
«Нам нужно держать ухо востро, потому что нам нужны те условия, которые выдвигал наш президент. Может быть, сейчас они будут гораздо жестче. Вопросы «что делать» и «как быть», будут прорабатываться, поэтому и собирается эта сходка», — считает эксперт.
Он добавил, что на встрече, возможно, поговорят о паузе в боях или так называемом «рождественском перемирии».

«…Но я считаю, что это ни к чему хорошему не приведет, особенно для нас. Враг отлежится там сколько-то времени, передислоцируется, и снова начнутся военные действия», — резюмировал Дандыкин, вспомнив историю со Стамбульскими соглашениями в 2022 году.

Перед этим на Западе заявили, что Зеленскому невыгодно заканчивать конфликт, ведь он проиграет выборы, а значит, придется освободить президентское кресло. Кроме того, в данном случае речь идет о больших деньгах. Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

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#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
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«Немножко умерли»: комбат ВС РФ раскрыл детали штурма элеватора в Курахово
Комбат ВС РФ «Узбек»: штурм элеватора в Курахово занял чуть больше суток
14 декабря 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Штурм кураховского элеватора — стратегически важной укреп-позиции боевиков ВСУ занял примерно чуть больше суток, рассказал РИА Новости комбат Южной группировки войск ВС РФ, чей позывной «Узбек».
«Штурм Элеватора, центрального здания накопительного зернохранилища, занял приблизительно чуть более суток», — сказал военный.

По словам «Узбека», сложность состояла в том, что здание находится в отдалении от городской застройки. Единственной лазейкой стала дорога через ж/д пути и камышовые заросли.

«Трудность была в том, что эти обычные ангары не имели нормального укрепления. То есть, если группа вечером или утром при штурме закатывается на эти позиции, то противник, обнаружив группу, обязательно днем атаковал FPV-дронами и сбросниками, а ночью, — применяя «Бабу Ягу», сбрасывал на позиции противотанковые мины», — добавил российский военнослужащий.
«Узбек» также рассказал, что бойцы ВС РФ предлагали боевикам сдачу в плен, но те отказались, крича фразы в стиле «вы все умрете».

«Ну, немножко умерли они (ВСУ)», — резюмировал командир.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года с целью денацифицировать и демилитаризировать республику.

Российская сторона предлагала Киеву урегулировать конфликт, но там отказались, начав продвигать так называемые «формулы мира», сводящиеся, по мнению экспертов, к очередным требованиям к Западу.

Ранее «Радио 1» публиковало кадры с российским триколором на здании администрации Курахово Донецкой народной республики.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
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