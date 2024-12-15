Житель Брянской области получил ранение после атаки дрона ВСУ

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о пострадавшем жителе региона после атаки дрона ВСУ. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В результате террористической атаки житель села, к сожалению, получил осколочные ранения рук, ног и брюшной полости», — заявил глава региона.
Богомаз отметил, что удар дроном-камикадзе был совершен по селу Курковичи в Стародубском муниципальном округе. Оперативные службы работают на месте происшествия. Пострадавший направлен в больницу, где ему была оказана вся необходимая помощь.
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