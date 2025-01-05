Житель Часова Яра рассказал об издевательствах «Правого сектора»* над местными

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Боевики украинского «Правого сектора»* постоянно издевались над мирным населением Часова Яра. Об этом рассказал житель города Валерий Дорош.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, как однажды их с другом остановили члены «Правого сектора»*, когда они возвращались с работы якобы для проверки документов. На самом деле документы им были не нужны, потому что когда друг Валерия достал телефон, чтобы показать электронную версию паспорта, смартфон у него отобрали и принялись оскорблять.
Дорош сделал военным замечание, после этого посыпались угрозы.
Потом кто-то вызвал полицию. Друзья пытались пожаловаться полицейским на угрозы и оскорбления, но те не стал слушать. Вместо этого отвезли на блок-пост того же «Правого сектора»* где-то на окраине города. Мать Валерия, когда он не вернулся вовремя домой, стала его разыскивать, но ей не сказали ничего ни в полиции, ни в военной комендатуре.
На блок-посту один из тех, кто «проверял документы», лейтенант, снял автомат, бронежилет и предложил «поговорить по-мужски».
Потом за 20 минут до начала комендантского часа им дали мешки и велели собирать мусор. А когда оставалось всего пять минут, велели бежать в город, но сказали, что если увидят на улице, то застрелят, так как нельзя находиться вне дома. Добрались Валерий и его друг уже затемно, огородами, чтобы не встретить боевиков, так как не сомневались, что те выполнят своё обещание и просто их убьют.
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Дорош сделал военным замечание, после этого посыпались угрозы.
«Говорят, пойдёмте за дом, мы вас там изобьём. А люди стоят вокруг, сделать ничего не могут. Они — гражданские, а у тех оружие», — вспоминает беженец из Часова Яра.
Потом кто-то вызвал полицию. Друзья пытались пожаловаться полицейским на угрозы и оскорбления, но те не стал слушать. Вместо этого отвезли на блок-пост того же «Правого сектора»* где-то на окраине города. Мать Валерия, когда он не вернулся вовремя домой, стала его разыскивать, но ей не сказали ничего ни в полиции, ни в военной комендатуре.
На блок-посту один из тех, кто «проверял документы», лейтенант, снял автомат, бронежилет и предложил «поговорить по-мужски».
«Я говорю: ударю тебя, а у тебя за спиной вон орава с автоматами — тут же пристрелят», — рассказывает Дорош.
Потом за 20 минут до начала комендантского часа им дали мешки и велели собирать мусор. А когда оставалось всего пять минут, велели бежать в город, но сказали, что если увидят на улице, то застрелят, так как нельзя находиться вне дома. Добрались Валерий и его друг уже затемно, огородами, чтобы не встретить боевиков, так как не сомневались, что те выполнят своё обещание и просто их убьют.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация
Александр Бойцов