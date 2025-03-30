Житель Днепропетровска продаёт через Интернет тяжёлый танк Т10-М

Фото: istockphoto/RobsonPL
В украинском Днепропетровске местный житель выставил на продажу тяжёлый танк Т10-М советских времён. За боевую машину он просит 7,3 миллиона гривен (примерно 15 миллионов рублей - ред.).
Скриншот объявления о продаже бронетехники, снабжённого фотографией, опубликовал телеграм-канал «Сигнал». Журналисты предположили, что продавец, как и многие сейчас на Украине, находится в нелёгком финансовом положении, поэтому он счёл, что любые средства заработка хороши, а потому начал приторговывать танками. Остаётся только гадать, действительно ли ему принадлежит бронированный монстр, которого он выставил на продажу, или это просто мрачноватая шутка.
Машина Т-10М является символом конца эпохи тяжёлых танков в СССР. Он стал последним советским тяжеловесом и уступил место основным боевым танкам, более лёгким и маневренным.
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Машина Т-10М является символом конца эпохи тяжёлых танков в СССР. Он стал последним советским тяжеловесом и уступил место основным боевым танкам, более лёгким и маневренным.
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Александр Бойцов