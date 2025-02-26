Финансировавшим ВСУ компаниям могут запретить возвращение в РФ

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Законопроект, запрещающий финансировавшим ВСУ компаниям возвращаться в Россию, рассмотрят в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.
«Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации», — гласит пояснительная записка.Уточняется, что законопроект внесут депутаты от «Новых людей». Перед этим председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о том, что иностранным компаниям будет сложно вернуться на российский рынок из-за их же недальновидных шагов.
Кроме того, эксперты отмечали, что возвращение зарубежных компаний на отечественный рынок может нанести ущерб национальным интересам.
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Никита Кротов