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Российские военные полностью освободили от ВСУ населенный пункт Невельское в ДНР, теперь он находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, российским военным на данном направлении удалось нанести поражение украинским формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.
Ранее стало известно, что жители территорий ДНР, которые временно находятся под контролем ВСУ, с нетерпением ждут прихода российской армии. Об этом сообщает корреспондент голландского издания NRC, который смог пообщаться с местным населением, а также украинскими бойцами.
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Элина Позднякова