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Армия России взяла под контроль населенный пункт Невельское в ДНР

Минобороны РФ: Армия России освободила населенный пункт Невельское в ДНР
12 марта 2024, 14:07
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные полностью освободили от ВСУ населенный пункт Невельское в ДНР, теперь он находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, российским военным на данном направлении удалось нанести поражение украинским формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.


За минувшие сутки потери ВСУ составили около 350 человек живой силы. Так же ВСУ лишились здесь двух танков, четырех автомобилей и САУ «Гвоздика».

Ранее стало известно, что жители территорий ДНР, которые временно находятся под контролем ВСУ, с нетерпением ждут прихода российской армии. Об этом сообщает корреспондент голландского издания NRC, который смог пообщаться с местным населением, а также украинскими бойцами.

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Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись к северо-западу от Работино
12 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные продвинулись на северо-запад от Работино. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Также он отметил, что в самом селе продолжаются ожесточённые бои.

Ранее Рогов сообщал, что активные бои ведутся сразу на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Так, боестолкновения наблюдаются в селе Вербовое, недалеко от сёл Жеребянки и Пятихатки, а также северо-восточнее города Васильевка.

Рогов добавил, что ВСУ перебрасывают в Работино подразделения своих войск с авдеевского направления.

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#запорожская область
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В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ
Минобороны: украинские ДРГ попытались прорваться в РФ на трёх направлениях
12 марта 2024, 13:59

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинских военнослужащих прорваться в Белгородскую и Курскую области. Об этом информирует Министерство обороны России в Телеграм-канале.
По информации ведомства, ночью после обстрела гражданских объектов ВСУ при поддержке танков и бронемашин пытались сразу с трёх направлений зайти на территорию РФ в районе Белгородской области.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка», — сказано в сообщении МО РФ.
Вместе с этим около населенного пункта Теткино в Курской области ВС РФ отразили четыре атаки диверсионно-разведывательных групп.

Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Невельское в ДНР.

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Минобороны РФ сообщило о пресечении попыток нарушения госграницы РФ диверсантами
Диверсанты ВСУ потеряли 60 человек при попытке проникновения на территорию РФ
12 марта 2024, 12:32

Фото: iStock/Mihrzn

С 10 марта при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области РФ украинские диверсанты потеряли 60 человек личного состава, пять танков и бронетранспортер. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались проникнуть в Белгородскую и Курскую области, однако силами подразделений пограничной службы ФСБ совместно с ВС РФ попытки прорыва были сведены к нулю.

«Сегодня около 3 часов утра украинские вооруженные формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях — в районе населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сидорошино Белгородской области. Все атаки ВСУ были отражены. По противнику были нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией», — сообщили в Минобороны России.
В ФСБ отметили, что ранее в соцсетях распространилась информация о якобы заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Данная информация является фейковой и не соответствует действительности.

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#всу
#вс рф
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#граница
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Мэр Таганрога Фатеев сообщил об атаке БПЛА на город
12 марта 2024, 12:16

Фото: iStock/valio84sl

Таганрог подвергся атаке беспилотников, об этом сообщил мэр города Андрей Фатеев в своём Telegram-канале.
«Внимание! ГОЧС Таганрог: Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — прокомментировал происходящее Фатеев.

Напомним, ранее стало известно о прорыве попытки украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Белгородской и Курской областей. Позже, ответственность за нападение взяли на себя в ГРУ Министерства обороны Украины. При этом, как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, прорыва вражеской ДРГ на территории России допущено не было.

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#атака
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Коц: подготовку атаки украинской ДРГ на Белгородскую область раскрыли заранее
12 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/vadimrysev

Подготовка атаки украинской ДРГ на Белгородскую область была выявлена заранее. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Он пояснил, что утром 12 марта украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область при поддержке танков и дронов, которые были перехвачены средствами ПВО.

«Любопытно, что подготовка этой атаки была вскрыта группировкой прикрытия границы еще несколько дней назад. Последние два дня российские войска наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы в приграничье», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По словам военкора, украинская сторона хочет попытаться продемонстрировать хоть какие-то успехи на территории России перед выборами президента.

Он также отметил, что с начала атаки в сеть попали видео, где якобы украинские диверсанты имеют какое-то продвижение. Однако Коц подчеркнул, что данные материалы не являются достоверными, и, возможно, были сняты заранее.

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#пво
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Появился первый официальный комментарий по попытке прорыва ДРГ в Курскую область
Старовойт: прорыва ДРГ украинских нацистов в Курскую область не допущено
12 марта 2024, 11:46

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что прорыва диверсионно-разведывательной группы украинских нацистов в регион не допущено российскими военными.
«Украинская ДРГ пыталась прорваться в Тёткино, был стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось», — отметил Старовойт.

Он также добавил, что в регионе минувшей ночью были сбиты 11 вражеских беспилотников. Кроме того, Старовойт отметил, что в Курской области по-прежнему действует ракетная опасность.

По словам главы региона, противник в настоящее время продолжает обстреливать Тёткино. При вражеской атаке пострадал один местный житель. Он получил легкое ранение. Сейчас он находится под присмотром медиков.

В Курске также работает ПВО.

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#курская область
#дрг
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В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на Белгородскую и Курскую области
12 марта 2024, 10:36

Фото: iStock/Ruma Aktar

В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что Белгородская и Курская области были атакованы диверсионно-разведывательными группами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
При этом в украинской разведке пояснили, что в бой с российскими пограничниками вступили не регулярные части ВСУ, а объединения, в которых набирают добровольцев, такие как РДК*, «Свобода России» и «Сибирский батальон».

«Это их совместная операция», – уточнили в украинском ведомстве.

Напомним, ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские ДРГ попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области. Вражеские ДРГ попытались зайти в Курскую область с стрех сторон, однако были вовремя замечены и отброшены назад. При этом движение порядка 50 диверсантов в сторону Белгородской области началось около трех часов утра. Здесь противник также был отброшен на исходные позиции, после чего по месту скопления живой силы были нанесены удары. В настоящее время бои продолжаются.

Официально данную информацию местные власти или Минобороны РФ не подтверждали.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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Украинский военнопленный рассказал о наёмниках в составе ВСУ
Пленный ВСУ Водян: На стороне Украины воюет опытный «ариец» из Германии
12 марта 2024, 09:33

Фото: iStock/breakermaximus

В одной из бригад ВСУ служат опытные иностранные специалисты, которые побывали в Ираке и Афганистане, а также один «истинный ариец» из Германии. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян. Его слова передает РИА Новости.
«Они (иностранные наемники – ред.) выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наемников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали», — объяснил украинский военнопленный.

Водян служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он был мобилизован в ВСУ из Николаевской области в ноябре прошлого года. В плен попал в январе во время штурма села Первомайское в ДНР.

По словам пленного ВСУ, в его бригаде служили наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, в том числе и женщины. Все они заключили контракт с Минобороны Украины. Водян добавил, что все они ранее воевали за свои страны, а на Украину приехали, чтобы набраться опыта и заработать денег.

«У немца "Кола" позывной, про него говорили: "Он истинный ариец", ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы», — рассказал Водян.

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Мэр Орла Парахин: После падения БПЛА из двух домов эвакуировали 17 человек
12 марта 2024, 09:00

Фото: iStock/NatureNow

После падения украинского БПЛА из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек, об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в своём Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 12 марта в городе Орёл на объект топливно-энергетического комплекса упал беспилотник Вооружённых сил Украины. Предварительно, никто не пострадал.

«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием», — сообщил Парахин.

Он также отметил, что в настоящий момент на месте происшествия дежурят сотрудники экстренных служб на случай необходимости эвакуации большего количества людей.

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#бпла
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