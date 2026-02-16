ПВО уничтожила 49 украинских беспилотников над российскими регионами
Вечером 15 февраля российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 49 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Украинские дроны пытались атаковать территории Брянской, Калужской, Тульской и Рязанской областей, а также Московский регион. Согласно материалу, один из сбитых в этот временной промежуток БПЛА летел в сторону столицы.
Ранее «Радио 1» передавало, что город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. После атаки беспилотника в селе Никольское пострадал мирный житель.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: