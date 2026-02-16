Достижения.рф

ПВО уничтожила 49 украинских беспилотников над российскими регионами

Фото: iStock/Oselote

Вечером 15 февраля российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 49 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.



Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Украинские дроны пытались атаковать территории Брянской, Калужской, Тульской и Рязанской областей, а также Московский регион. Согласно материалу, один из сбитых в этот временной промежуток БПЛА летел в сторону столицы.

Ранее «Радио 1» передавало, что город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. После атаки беспилотника в селе Никольское пострадал мирный житель.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Мария Моисеева

