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Журналист Боуз обвинил Зеленского в уничтожении ВСУ и краже миллиардов долларов

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинской армии и краже миллиардов долларов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Потерял всякую американскую поддержку. Потерял Курск и Донбасс. Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — пишет Боуз.

Ранее сообщалось о намерении киевских властей попросить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. К тому же украинская сторона попытается убедить американского президента Дональда Трампа в том, что Зеленский готов к быстрому завершению конфликта с РФ.

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За полчаса в Курской области трижды объявляли ракетную опасность
10 марта 2025, 01:10

Фото: iStock/bpawesome

В Курской области с 0:30 до 1:00 трижды была объявлена ракетная опасность. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорилось в сообщениях оперштаба.

Первая ракетная опасность была объявлена с 0:32 до 0:41. Вторая с 0:42 до 0:45. Третье предупреждение появилось в 0:55 и продлилось до 0:57.

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В Курской области украинская армия массово бежит из поселка Мирный под Суджей
10 марта 2025, 00:40

Фото: iStock/undefined undefined

Украинские войска в Курской области массово бегут из поселка Мирный под Суджей. Об этом рассказали в telegram-канале «Военкоры русской весны».
«Боевики ВСУ массово бегут из н.п. Мирный, поселок в пригороде Суджи переходит под контроль армии России», — говорится в сообщении.

Ожидается, что уже завтра российские войска начнут боевые действия в самой Судже. Как отметили в сообщении, тиски вокруг города продолжают сжиматься. Сейчас Мирный практически под полным контролем ВС РФ.

Ранее сообщалось об упорных боях в окрестностях Суджи в ночь на 9 марта. При этом солдаты ВСУ оказывают серьезное сопротивление российским военным.

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Бойцы ВСУ бросили тела сослуживцев в освобождённой Николаевке в Курской области
09 марта 2025, 21:55

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские военные бросили большое количество тел сослуживцев на разбитых позициях в освобождённой Николаевке в Курской области. Об этом боец группировки войск «Север» сообщил в беседе с РИА Новости.
Российский военный отметил, что вернуть контроль над населённым пунктом удалось благодаря чётким и решительным действиям 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. Бойцы провели успешную зачистку территории, не оставив ВСУ шансов на сопротивление.

В результате в Николаевке остались брошенными множество тел погибших украинских бойцов, которые командование ВСУ вывозить не собирается.

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#украина
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Илон Маск заверил, что Starlink никогда не отключит терминалы на Украине
09 марта 2025, 21:41

Фото: iStock/AdrianHancu

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат терминалы на территории Украины, несмотря на несогласие миллиардера с политикой Киева. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее Маск заявил, что система Starlink является костяком украинских войск, поэтому, если он примет решение отключить её на Украине, линия фронта ВСУ рухнет.

Маск отметил, что в России способны глушить все остальные коммуникации, кроме Starlink, поэтому США никогда бы не предприняли шагов по отключению системы и не использовали бы это в качестве разменной монеты.

В этот же день глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил найти замену Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ. Это произойдёт в том случае, если принадлежащая Илону Маску компания «окажется ненадёжным поставщиком». В ответ на это заявление Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и отметил, что замены системе спутникового интернета Starlink не найти.

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Минздрав Херсонской области: При ударе HIMARS по рынку погиб один человек
09 марта 2025, 20:57

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Сегодня, 9 марта, ВСУ нанесли удар двумя ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Один из пострадавших в результате взрыва скончался.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения российского региона. В разговоре с ТАСС глава Минздрава Херсонской области Елена Борчанинова также добавила, что состояние ещё одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.

«В Скадовской больнице сейчас находятся ещё шестеро пострадавших: один — крайне тяжёлый, пять человек — в состоянии средней тяжести», — рассказала министр корреспонденту агентства.

Она уточнила, что среди раненых — водитель и фельдшер скорой помощи. Врачи считают, что жизнь их коллег вне опасности.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ нанесли прицельный удар по торговым рядам. На рынке в этот момент находились десятки мирных граждан — фермеры, приехавшие продать свою продукцию и покупатели.

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