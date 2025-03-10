Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинской армии и краже миллиардов долларов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Потерял всякую американскую поддержку. Потерял Курск и Донбасс. Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — пишет Боуз.
Ранее сообщалось о намерении киевских властей попросить США возобновить разведывательную и военную поддержку Украины. К тому же украинская сторона попытается убедить американского президента Дональда Трампа в том, что Зеленский готов к быстрому завершению конфликта с РФ.
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