Новый командующий ВВС Украины Кривоножко отказался от больной матери-россиянки

04 августа 2025, 10:10

Фото: iStock/Silent_GOS

Новый командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко не оказывает никакой помощи своей 89-летней матери, перенесшей три инсульта. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военкоров.