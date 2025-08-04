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Новый командующий ВВС Украины Кривоножко отказался от больной матери-россиянки

Фото: iStock/Silent_GOS

Новый командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко не оказывает никакой помощи своей 89-летней матери, перенесшей три инсульта. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военкоров.



Отмечается, что мужчина давно не общается с родными. Больная женщина, которая практически не встает с кровати, находится на попечении второго сына Владимира и его жены.

Родственники военачальника проживают в Шебекинском районе Белгородской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Напомним, назначение Кривоножко на пост командующего ВВС Украины состоялось 3 августа после отставки предшественника Николая Олещука*.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Лидия Пономарева

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