Новый командующий ВВС Украины Кривоножко отказался от больной матери-россиянки
Новый командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко не оказывает никакой помощи своей 89-летней матери, перенесшей три инсульта. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военкоров.
Отмечается, что мужчина давно не общается с родными. Больная женщина, которая практически не встает с кровати, находится на попечении второго сына Владимира и его жены.
Родственники военачальника проживают в Шебекинском районе Белгородской области, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Напомним, назначение Кривоножко на пост командующего ВВС Украины состоялось 3 августа после отставки предшественника Николая Олещука*.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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