Житель Курской области подорвался на мине ВСУ, когда косил траву у дома

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В минувший вторник, 20 мая, в поселке Коренево Курской области 62-летний мужчина подорвался на мине «Колокольчик». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в тот момент курянин косил траву возле своего дома.
В публикации отмечается, что в результате инцидента мужчина получил тяжелые травмы: множественные осколочные ранения головы, живота и конечностей, а также перелом пальца. Сначала его доставили в Рыльскую ЦРБ, где оказали первую помощь, затем перевели в Курскую областную больницу.
Местных жителей призвали соблюдать осторожность, внимательно смотреть под ноги и ни в коем случае не трогать подозрительные предметы.
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Лидия Пономарева