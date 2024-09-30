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Российские военные уничтожили систему ПВО IRIS-T в Запорожье

Рогов: ВС РФ уничтожили систему ПВО IRIS-T в подконтрольном Киеву Запорожье
30 сентября 2024, 08:29
Фото: istock/zim286

Фото: istock/zim286

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные уничтожили немецкую установку ПВО IRIS-T в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом информирует РИА Новости.
«Восточнее запорожского аэропорта уничтожена система ПВО IRIS-T», — поделился он.

Рогов отметил, что система была уничтожена одним ударом фронтовой авиации.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее уроженка Дзержинска рассказала, как боевик хладнокровно расстрелял ее родителей у калитки. По ее словам, вокруг дома все перерыли, а тела родителей остались лежать во дворе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рогов
Уроженка Дзержинска рассказала, как боевик хладнокровно расстрелял ее родителей у калитки
Жительница ДНР Макарова: солдат ВСУ убил престарелых родителей в Дзержинске
30 сентября 2024, 07:27

Фото: istock/Dmitry Belyaev

Боевик Вооруженных сил Украины застрелил в Дзержинске (Торецк) двух пенсионеров. Об этом информирует РИА Новости.
Дочь погибших Оксана Макарова рассказала, что ее родители прожили в пригороде Дзержинска всю жизнь. По данным агентства, Оксана переехала в Донецк еще в нулевые. После начала специальной военной операции она лишь созванивалась с отцом и матерью. По ее словам, связь с родителями пропала еще в конце июля.

«4 августа мне написал сосед Сергей и сообщил, что какой-то вэсэушник зашел во двор и прямо возле калитки хладнокровно расстрелял сначала 84-летнего отца, а потом 75-летнюю маму», — поделилась она.

По ее словам, вокруг дома все перерыли, а тела родителей остались лежать во дворе. Она предположила, что боевики искали деньги. Макарова рассказала, что соседи не смогли сразу похоронить убитых из-за постоянных обстрелов — они лишь накрыли тела брезентом и присыпали землей с палисадника.

Отмечается, что Оксана уже написала заявление в Следственный комитет. Теперь она ждет, когда российские военные освободят город. Сообщается, что только после этого правоохранительные органы смогут осуществить полноценные следственные мероприятия, провести необходимые экспертизы и возбудить уголовное дело по факту двойного убийства.

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#следственный комитет
#военные
#уголовное всу
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В США заявили о выгоде одного штата от СВО
WP: СВО приносит выгоду штату Пенсильвания
30 сентября 2024, 06:54

Фото: istockphoto/Diy13

Специальная военная операция (СВО) оказалась выгодна для Пенсильвании, получающей выплаты из федерального бюджета. Об этом говорится в статье, опубликованной в Washington Post (WP).
По данным издания, после начала СВО Пенсильвания получила 175 миллиардов долларов в виде «экстренной помощи для разрешения конфликтов». При этом большая часть средств осталась в США и была направлена на нужды оружейных заводов.

Одним из бенефициаров стал завод в Скрэнтоне, производящий 155-мм артиллерийские снаряды. К 2022 году там было создано более 200 рабочих мест, а количество выпускаемой продукции удвоилось.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил оружейный завод в Скрэнтоне, который поставляет боеприпасы для ВСУ.

Позже политика обвинили во вмешательстве в выборы в США, а группа из девяти конгрессменов-республиканцев потребовала расследования этого визита.

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#сво
#украина
#сша
#оружие
#производство
#поставки
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Боец самообороны погиб в ходе атаки ВСУ на российский регион
Гладков: ВСУ атаковали поселок Октябрьский БПЛА, от ран погиб боец самообороны
30 сентября 2024, 06:23

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Поселок Октябрьский Белгородского района Белгородской области подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что боец самообороны был ранен и скончался при исполнении.
«Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы», – написал Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким солдата. Он также отметил, что в результате украинской атаки пострадал мирный житель, получивший ожоги предплечий и голеней.

Позднее уточняется, есть ли какие-либо повреждения местности в результате ночной атаки.

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#белгородская область
#всу
#украина
#бпла
#вячеслав гладков
#губернатор
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Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье
30 сентября 2024, 05:48

Фото: iStock/Vital Hil

Российские истребители Су-25 уничтожили личный состав и базы ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетно-авиационный удар по личному составу и базам ВСУ в приграничных районах Курской области», – сообщается в заявлении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет о ракетно-авиационном ударе по разведывательным целям. Согласно сообщению, после применения авиационного средства поражения экипажи провели противоракетные мероприятия, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

19 сентября Министерство обороны сообщило, что артиллерийским огнем были уничтожены истребители и склады боеприпасов группировки «Север» Вооруженных сил Украины в Курской области.

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#вс рф
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В Киеве прогремели взрывы
30 сентября 2024, 05:13

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».
Позже агентство сообщило о новом взрыве в городе. Другие подробности неизвестны. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что вертолет, выпустивший ракету Ка-52М, уничтожил украинских военных и технику в Курской области. После этого экипаж предпринял оперативные действия, отключив тепловые ловушки и вернувшись на базу.

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#киев
#украина
#воздушная тревога
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В Британии сообщили об оказавшемся в ловушке в Угледаре бойце ВСУ
30 сентября 2024, 02:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что 72-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) застряла в Угледаре. Об этом Меркурис заявил в эфире своего YouTube-канала Duran.
По его словам, Угледар - оборонительная база ВСУ на юге Донбасса.

«Теперь он вот-вот падет. (…) 72-я бригада, одна из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке», – сказал он.

Меркурис добавил, что ВСУ понесли ужасные потери. По его словам, у украинской армии нет пути к отступлению, поскольку русские контролируют все дороги.

27 сентября военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские войска окружили Покровск и Угредаль и что если они падут, то вся оборона ВСУ на донецком направлении рухнет. 28 сентября стало ясно, что российские войска блокировали Угредальскую группировку украинской армии. Ситуация складывалась следующим образом.

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#украина
#всу
#великобритания
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«Мощнейший удар под Волгоградом»: в сети разоблачили атаку ВСУ на арсенал с ракетами
«РВ»: Генштаб ВСУ выдал пожар в Дубае за поражение арсенала под Волгоградом
29 сентября 2024, 21:39

Фото: iStock/Leonid Ikan

Генштаб ВСУ отчитался о «мощнейшем ударе» по арсеналу с ракетами в Волгоградской области, однако вскоре выяснилось, что на представленных фото и видео запечатлен пожар в Дубае в 2021 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Вскоре в подтверждение этому нашли и свежие снимки со спутниками.
По информации канала, сегодня, 29 сентября, Генштаб ВСУ заявил о поражении склада «Котлубань», заверяя, что перед атакой на склад завезли иранские ракеты. Украинский генеральный штаб писал, что после удара на территории арсенала начался пожар и детонация боеприпасов.

Отмечается, что через некоторое время удалось выяснить — на прикрепленном видео запечатлен пожар в Дубае в 2021 году. Вслед за этим появились снимки со спутниками, где видна сгоревшая в поле трава, а склад остался цел и невредим.

Ранее сообщалось, что данные, которые распространили украинские СМИ об убийстве полковника ВС РФ Алексея Коломейцева в Коломне оказались ложными. Отмечалось, что Коломейцев жив, находится на пенсии и не является действующим военным, а украинская разведка сделала очередные промахи.

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Шесть мирных жителей, включая ребёнка, пострадали при украинских обстрелах ДНР
29 сентября 2024, 21:33

Фото: iStock/maxim4e4ek

Шесть мирных жителей, включая ребёнка, пострадали при украинских обстрелах Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье. Об этом глава региона Денис Пушилин сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ использовали ствольную артиллерию для нанесения удара по Петровскому району Донецка. В результате этих ударов получил ранения мальчик 2012 года рождения.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

По словам Пушилина, украинские войска осуществили 35 вооружённых атак и выпустили свыше 90 боеприпасов. Для атаки в воскресенье они использовали ствольную артиллерию 155-миллиметрового калибра, в том числе и кассетного типа, а также один ударный беспилотник.

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Пенсионерка из ДНР связалась с сыном, который 10 лет считал её погибшей
29 сентября 2024, 20:35

Фото: iStock/Enrique Santana

Пенсионерка из Донецкой Народной Республики (ДНР) вышла на связь с сыном, который десять лет считал её погибшей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пенсионерка Любовь Фёдоровна до 2014 года проживала в Красногоровке. Однако после начала боевых действий её вместе с мужем эвакуировали в украинскую Новогродовку. Сын супругов, который живёт в Краснодаре, считал, что родители тогда погибли.

ВС РФ освободили Новогродовку в начале сентября 2024 года. Тогда об этой истории узнали волонтёры Народного фронта. Они нашли контакты сына Любови Фёдоровны и помогли ей связаться с ним.

В настоящее время пенсионерка находится в ПВР в Ясиноватой, где ей оказывают всю необходимую помощь. Она с нетерпением ждёт возможности вернуться в родную Красногоровку и впервые за много лет увидеть сына, который уже и не надеялся на эту встречу.

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