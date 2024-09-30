Российские военные уничтожили систему ПВО IRIS-T в Запорожье

Фото: istock/zim286
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные уничтожили немецкую установку ПВО IRIS-T в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом информирует РИА Новости.
«Восточнее запорожского аэропорта уничтожена система ПВО IRIS-T», — поделился он.
Рогов отметил, что система была уничтожена одним ударом фронтовой авиации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее уроженка Дзержинска рассказала, как боевик хладнокровно расстрелял ее родителей у калитки. По ее словам, вокруг дома все перерыли, а тела родителей остались лежать во дворе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Катастрофическая ситуация»: На Западе назвали город, который скоро сдадут ВСУ
Выпускница новосибирской школы втайне от родителей уехала добровольцем на СВО
В Измаиле при ударе повреждены склады и уничтожены наемники, сообщило подполье
Дарья Осипова