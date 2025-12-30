Достижения.рф

ПВО за четыре часа сбила 109 БПЛА ВСУ над регионами РФ

Фото: istockphoto/alexeynovikov

С 16:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 30 декабря сообщило Минобороны РФ.



По данным ведомства, 80 БПЛА сбили над Брянской областью, десять — над Калужской, восемь — над Московским регионом (в том числе три, направлявшихся к Москве).

Еще семь дронов уничтожили над Курской областью, по два — над Воронежской и Белгородской, один — над Смоленской.

Ранее также сообщалось об освобождении российскими военными двух населенных пунктов в зоне СВО.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0