ПВО за четыре часа сбила 109 БПЛА ВСУ над регионами РФ
С 16:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 30 декабря сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, 80 БПЛА сбили над Брянской областью, десять — над Калужской, восемь — над Московским регионом (в том числе три, направлявшихся к Москве).
Еще семь дронов уничтожили над Курской областью, по два — над Воронежской и Белгородской, один — над Смоленской.
Ранее также сообщалось об освобождении российскими военными двух населенных пунктов в зоне СВО.
