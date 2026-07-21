Житель Родинского рассказал о попытке отправить кованые ворота через службу доставки

21 июля 2026, 08:00

РИА Новости: военный ВСУ украл кованые ворота и пытался отправить их почтой

Фото: iStock/Irina Piskova

Житель Родинского Роман Красильников сообщил, что украинский военнослужащий пытался переслать кованые ворота через отделение «Новой почты». По его словам, сотрудник службы доставки отказался принять груз из-за его габаритов. Об этом пишет РИА Новости.