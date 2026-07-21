Житель Родинского рассказал о попытке отправить кованые ворота через службу доставки
Житель Родинского Роман Красильников сообщил, что украинский военнослужащий пытался переслать кованые ворота через отделение «Новой почты». По его словам, сотрудник службы доставки отказался принять груз из-за его габаритов. Об этом пишет РИА Новости.
Красильников утверждает, что военные ВСУ вывозили имущество из города и отправляли его в другие регионы. Среди таких вещей, по его данным, фигурировала бытовая техника, в том числе холодильники. Собеседник агентства добавил, что работники «Новой почты» просили предъявлять документы о покупке товаров, если их приносили на отправку военнослужащие.
Кованые ворота обычно относятся к крупногабаритным изделиям: ширина двустворчатой конструкции чаще составляет от 3 до 5 метров, а высота — около 1,8–2,5 метра. Даже без опорных столбов и автоматики такие ворота занимают много места, а их вес, в зависимости от толщины металла, рисунка ковки и наличия декоративных элементов, может достигать нескольких сотен килограммов. Для перевозки подобной конструкции, как правило, нужен грузовой транспорт, а не стандартная посылочная доставка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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