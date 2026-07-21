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Житель Родинского рассказал о попытке отправить кованые ворота через службу доставки

РИА Новости: военный ВСУ украл кованые ворота и пытался отправить их почтой
Фото: iStock/Irina Piskova

Житель Родинского Роман Красильников сообщил, что украинский военнослужащий пытался переслать кованые ворота через отделение «Новой почты». По его словам, сотрудник службы доставки отказался принять груз из-за его габаритов. Об этом пишет РИА Новости.



Красильников утверждает, что военные ВСУ вывозили имущество из города и отправляли его в другие регионы. Среди таких вещей, по его данным, фигурировала бытовая техника, в том числе холодильники. Собеседник агентства добавил, что работники «Новой почты» просили предъявлять документы о покупке товаров, если их приносили на отправку военнослужащие.

Кованые ворота обычно относятся к крупногабаритным изделиям: ширина двустворчатой конструкции чаще составляет от 3 до 5 метров, а высота — около 1,8–2,5 метра. Даже без опорных столбов и автоматики такие ворота занимают много места, а их вес, в зависимости от толщины металла, рисунка ковки и наличия декоративных элементов, может достигать нескольких сотен килограммов. Для перевозки подобной конструкции, как правило, нужен грузовой транспорт, а не стандартная посылочная доставка.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

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