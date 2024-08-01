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Житель Волчанска примкнул к России из-за «дебильной» Украины

Житель Волчанска принял решение перейти на сторону России
01 августа 2024, 04:59

Житель Волчанска Игорь Коновалов принял решение перейти на сторону России, выдвинув резкое заявление о своей родной стране, передает Lenta.ru. В интервью командиру спецназа «Ахмат», заместителю начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ Апты Алаудинову, Коновалов выразил свое недовольство украинскими властями, называя страну «дебильной». Запись интервью опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Коновалов рассказал, что его решение покинуть Украину созревало долго. Сначала он не хотел оставлять свою больную мать, но после ее смерти он решительно настроился осуществить свой план. По словам Коновалова, он был разочарован враньем властей и общей ситуацией в стране.

Кадыров отметил, что Коновалов является «среднестатистическим жителем Украины», который устал от лжи властей и считает Россию «нормальной» страной. В интервью Коновалов также посоветовал своим соотечественникам «прочистить мозги» и последовать его примеру.



«Решение принял, потому что безвыходных ситуаций нет. Я в этой стране дебильной не хочу жить. Я хочу жить в нормальной русской стране», — подчеркнул Коновалов.
В качестве дополнения к новости сообщается, что российские войска недавно нанесли удар по западным инструкторам ВСУ в Дергачах Харьковской области, уничтожив около 50 иностранцев.

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#интервью
#всу
#кадыров
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В Верховной Раде посчитали убытки в бюджете
01 августа 2024, 04:40

Фото: Минобороны РФ

В первой половине 2024 года Украина направила более половины своего государственного бюджета на военные нужды, сообщает ТАСС. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. По его данным, общие расходы бюджета составили 1 935,3 миллиарда гривен (примерно $46,8 миллиарда), из которых на оборону ушло 50,9%.
Остальные расходы распределены следующим образом: 14,8% на обеспечение общественного порядка и судебную систему, 11,6% на соцзащиту, 4,7% на медицину и 1,6% на образование. Еще 7% бюджета пошло на обслуживание государственного долга.

На фоне этих данных в Украине обсуждается повышение налогов для покрытия дефицита бюджета. Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа ранее сообщила, что стране не хватает около 500 миллиардов гривен ($12,1 миллиарда) для оборонных нужд. Планируется, что четверть этой суммы будет покрыта новыми налогами, еще четверть — за счет сокращения обслуживания госдолга, а треть — через размещение облигаций внутреннего займа. Остальные средства будут привлечены путем повышения акцизов на топливо и табак.

В ближайшее время ожидается увеличение военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%, введение сбора для юридических лиц в размере 1%, а также введение новых сборов при покупке автомобилей, продаже недвижимости и ювелирных изделий. В то же время, рекордный дефицит бюджета Украины будет в значительной степени покрыт за счет западной помощи, однако процесс получения этой помощи задерживается из-за длительных обсуждений и требований активизации поиска внутренних источников финансирования.

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#дефицит
#сво
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#украина
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CNN: ВС РФ приближаются к ключевому для обороны ВСУ городу Красноармейску в ДНР
01 августа 2024, 04:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы РФ приближаются к ключевому для обороны ВСУ городу Красноармейску в ДНР, угрожая основным цепочкам снабжения. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет CNN.
«Российские войска недавно добились значительных тактических успехов в этом районе, расположенном к северо-западу от Авдеевки», — цитирует издание слова аналитиков.
По данным телеканала, Красноармейск, где до начала СВО жили 60 тысяч человек, хоть и не является крупным городом, но служит важным пунктом для обороны ВСУ, так как расположен недалеко от другого ключевого населенного пункта — Константиновки.

Ранее издание iDNES сообщало, что украинская армия терпит крах под Красноармейском из-за нехватки людей, а Генштаб ВСУ признал, что на этом направлении сложилась напряженная ситуация.

Уточнялось, что России удалось растянуть фронт благодаря удару через границу под Харьковом, из-за чего украинское руководство задействовало все боеспособные резервы. Обозреватель iDNES отметил, что ВСУ могут потерять ключевые позиции, если не смогут замедлить продвижение военных ВС РФ в районах между Авдеевкой и Красноармейском.

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#вс рф
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Песков: от Украины нет взаимности в вопросе мирных переговоров с Россией
01 августа 2024, 04:06

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны Украины нет взаимности в вопросе мирных переговоров с РФ. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», комментируя усилия Индонезии для урегулирования конфликта, которые Москва высоко ценит.
«Россия открыта для всех инициатив, Россия открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны», — пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее Зеленский в интервью французской газете Le Monde допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Глава киевского режима добавил, что вопрос территориальной целостности страны не может решаться только президентом, позицию по данному вопросу также должен выразить народ.

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#россия
#мир
#переговоры
#кремль
#украина
#сво
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На Украине хотят мобилизовать пожилых мужчин и женщин
Зеленский понизил возраст мобилизованных до 60 лет
01 августа 2024, 02:39

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение мобилизовать несколько категорий граждан, включая мужчин старше 60 лет, сообщает бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС.
Медведчук утверждает, что Зеленский, по его словам, демонстрирует не только агрессию к собственному народу, но и игнорирует здравый смысл. Политик предполагает, что в ближайшем будущем возрастной порог призыва может быть снижен до 18 лет, а в мобилизацию могут быть включены даже женщины.

Он также заявил, что некоторые высокопоставленные чиновники в рядах Вооруженных сил Украины рассматривают войну как бизнес-проект, не учитывая человеческие потери. Медведчук отметил, что в Нацистской Германии во время мобилизации не ловили людей на улицах, как это происходит сейчас в Украине.

Тем временем, украинские военные сообщают, что текущая мобилизация не привела к значительному усилению ВСУ, добавляя, что вновь прибывшие солдаты часто оказываются неподготовленными к боевым действиям.

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#мобилизация
#всу
#зеленский
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Стало известно, откуда и сколько истребителей F-16 поставили на Украину
The Times: Нидерланды поставили шесть истребителей F-16 на Украину
01 августа 2024, 02:21

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Нидерланды поставили на Украину шесть истребителей F-16. Отправителя первой партии боевых самолетов назвала газета The Times со ссылкой на собственный источник.
Издание также назвало отправителя второй партии американских истребителей, поставку которых ожидают в ближайшее время. Сообщается, что их передаст Дания.

Ранее Bloomberg и Telegraph писали, что на Украине получили первую партию F-16 и даже применили их в бою. По данным СМИ, Киев использовал истребители в качестве ПВО.

До этого советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что не будет давать комментариев о поступлении на Украину американских истребителей F-16, обосновав это тем, что F-16 для Украины — вопрос выживания.

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#украина
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#киев
#истребители
#пво
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Подоляк: Киев не будет комментировать поступление на Украину истребителей F-16
01 августа 2024, 01:53

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет комментировать новости о поступлении на Украину американских истребителей F-16. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона. Отказ от комментариев Подоляк обосновал тем, что F-16 для Украины — это вопрос выживания.
«Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания», — пояснил Подоляк.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Украина получила первую небольшую партию истребителей F-16 от стран НАТО. После газета Telegraph сообщила, что Киев тут же совершил на них первые вылеты, используя самолеты в качестве ПВО.

Подоляк также добавил, что Запад тоже не делал никаких официальных заявлений насчет отправки F-16.

Ранее стало известно, что на Западе бьют тревогу из-за самой дальнобойной российской ракеты Р-37М, которая способна сбивать американские F-16. Российские модернизированные истребители МиГ-31МБ, оснащенные этим вооружением и новейшими радарами — главная угроза для ВСУ. Что известно об инновационной ракете и в чем ее уникальность, разбиралась редакция «Радио 1».

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#украина
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#всу
#запад
#киев
#истребители
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Украина совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16
Пилоты ВСУ начинают использовать F-16 для ПВО
31 июля 2024, 23:41

Фото: istockphoto.com/digigraphy

Британская газета Telegraph сообщила, что украинские пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16, передает РИА Новости. В публикации отмечается, что истребители использовались в качестве средств противовоздушной обороны.
По данным СМИ, первая партия F-16, переданная Украине странами НАТО, уже прибыла в страну. Сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне заявил о начале передачи истребителей Киеву. Он добавил, что F-16 начнут летать в украинском небе этим летом.

Ранее агентство Блумберг также подтвердило прибытие первой "небольшой" партии американских истребителей в Украину. Газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон планирует оснастить передаваемые Киеву F-16 ракетами AGM-88 HARM, высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. США разрешили Украине использовать это вооружение на территории России только в ответ на атаки с той стороны границы.

Официальный представитель Воздушных сил Украины подтвердил использование F-16 в качестве средств противовоздушной обороны, но не стал раскрывать подробности о предстоящих операциях.

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#сша
#вооружение
#нато
#блинкен
#всу
#истребитель f-16
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Во Франции заявили о «разделении» украинского флота F-16
Пилот ВВС Франции Тительман: Киев разделит F-16 на два военно-воздушных флота
31 июля 2024, 22:25

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Переданные Украине истребители F-16 будут разделены на два условных военно-воздушных флотов: одним разрешили наносить удары по России, а другим – нет. Об этом заявил отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман в эфире LCI.
Отмечается, что переданные из Нидерландов истребители F-16 получили разрешение на удары по России. При этом самолётам, отправленным из Бельгии, такого разрешения не предоставили.

Ранее несколько западных политиков заявили, что Украина якобы имеет право ударять по территории России натовским оружием. Нидерланды, в свою очередь, не стали накладывать ограничений на использование своих самолётов украинскими войсками.

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#истребитель f-16
#украина
#франция
#политика
#право
#нидерланды
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Кадыров рассказал о вкладе Чечни в спецоперацию на Украине
Кадыров: в зону СВО отправились свыше 45 тысяч бойцов из Чечни
31 июля 2024, 19:38

Фото: сайт Кремля

Порядка 10 тысяч военных из Чечни выполняют боевые задачи на 14-ти направлениях в зоне СВО. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул, что с начала спецоперации из Чечни на фронт отправились свыше 45 тысяч солдат, 18 603 из которых являются добровольцами. Отмечается, что Чечня также набирает добровольцев из других регионов России.

Кроме того глава региона сообщил, что Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова отправил на СВО 201 бронемашину, 1766 единиц спецтранспорта и 5980 квадрокоптеров.

В заключение Кадыров отметил, что участие в спецоперации является «священным долгом» каждого чеченца, который не хочет жить по европейским ценностям.

В декабре прошлого года Кадыров сообщал, что Чечня выполнила план по мобилизации на полторы тысячи процентов.

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#рамзан кадыров
#чечня
#спецоперация
#сво
#мобилизация
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