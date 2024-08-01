Житель Волчанска Игорь Коновалов принял решение перейти на сторону России, выдвинув резкое заявление о своей родной стране, передает Lenta.ru. В интервью командиру спецназа «Ахмат», заместителю начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ Апты Алаудинову, Коновалов выразил свое недовольство украинскими властями, называя страну «дебильной». Запись интервью опубликовал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Коновалов рассказал, что его решение покинуть Украину созревало долго. Сначала он не хотел оставлять свою больную мать, но после ее смерти он решительно настроился осуществить свой план. По словам Коновалова, он был разочарован враньем властей и общей ситуацией в стране.
Кадыров отметил, что Коновалов является «среднестатистическим жителем Украины», который устал от лжи властей и считает Россию «нормальной» страной. В интервью Коновалов также посоветовал своим соотечественникам «прочистить мозги» и последовать его примеру.
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Кадыров отметил, что Коновалов является «среднестатистическим жителем Украины», который устал от лжи властей и считает Россию «нормальной» страной. В интервью Коновалов также посоветовал своим соотечественникам «прочистить мозги» и последовать его примеру.
«Решение принял, потому что безвыходных ситуаций нет. Я в этой стране дебильной не хочу жить. Я хочу жить в нормальной русской стране», — подчеркнул Коновалов.В качестве дополнения к новости сообщается, что российские войска недавно нанесли удар по западным инструкторам ВСУ в Дергачах Харьковской области, уничтожив около 50 иностранцев.
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Елена Перлова