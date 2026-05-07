После стрельбы на вечеринке в Оклахоме один человек погиб, свыше 20 пострадали
В Оклахоме молодой мужчина устроил стрельбу на вечеринке, пострадало свыше двадцати человек. Также погибла одна девушка, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Оклахомы.
Инцидент произошёл в воскресенье вечером в городе Эдмонд. Согласно заявлению властей, ранения получили 23 человека, шестеро из которых оказались несовершеннолетними. Одна из пострадавших, 18-летняя Авианна Смит-Грей, скончалась.
Стало известно, где сейчас няня-иностранка, обезглавившая ребёнка в Москве
Правоохранители арестовали 18-летнего Джейлена Дэвиса по обвинению в нападении с использованием смертоносного оружия. Начальник полиции Эдмонда Джей Ди Янгер уточнил, что после смерти девушки обвинение переквалифицируют на тяжкое убийство.
По информации следствия, конфликт начался со спора между двумя женщинами и перерос в столкновение противоборствующих банд. Огонь открыли несколько человек — на месте происшествия обнаружили более 80 пуль. Дэвис сдался полиции в среду утром после предъявления ордера на арест. Отмечается, что есть по крайней мере ещё один подозреваемый.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве четырёхлетний мальчик выпал из окна второго этажа, оперевшись на москитную сетку. Трагедия случилась, когда мама несовершеннолетнего отошла в другую комнату.