После стрельбы на вечеринке в Оклахоме один человек погиб, свыше 20 пострадали

07 мая 2026, 03:50

В Оклахоме молодой мужчина устроил стрельбу на вечеринке, пострадало свыше двадцати человек. Также погибла одна девушка, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Оклахомы.





Инцидент произошёл в воскресенье вечером в городе Эдмонд. Согласно заявлению властей, ранения получили 23 человека, шестеро из которых оказались несовершеннолетними. Одна из пострадавших, 18-летняя Авианна Смит-Грей, скончалась.



