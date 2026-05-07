«Естественный отбор»: Анна Семенович высказалась об уехавших из России артистах

07 мая 2026, 04:14

Анна Семенович назвала ситуацию с покинувшими РФ артистами «естественным отбором»

Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)

Певица и актриса Анна Семенович прокомментировала отъезд артистов из России после начала специальной военной операции (СВО). Её слова передает РИА Новости.





Артистка назвала произошедшее «естественным отбором». Семенович считает, что в стране остались те, кто по-настоящему любит Родину и поддерживает бойцов.



Звезда подчеркнула: каждый имеет право жить там, где хочет, но страдать по решившим перебраться в другую страну не стоит. РФ, по мнению певицы, нуждается в верных гражданах, которые переживают на одной территории и трудные, и хорошие времена.





«Уехали и уехали — как говорится, скатертью дорожка. (...) Тот, кто любит Россию — тот здесь. Тот, кто любит — тот никогда не бросит. А тот, кто никогда не любил, знаете, такие женихи нам и не нужны», — объяснила она.