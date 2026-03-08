Достижения.рф

Жителей и туристов Сочи попросили покинуть набережные в Международный женский день

Мэр Сочи Прошунин попросил людей покинуть набережные из-за угрозы атаки БПЛА ВСУ
Фото: istockphoto/NiseriN

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале, что жителям и туристам следует покинуть набережные, несмотря на праздничный день.



Ранее он предупреждал об угрозе атаки БПЛА и призывал горожан оставаться в безопасных местах до стабилизации обстановки. Прошунин также напомнил, что съемка дронов и работы системы ПВО запрещается. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112. На фоне предупреждений аэропорт Сочи с 15:37 приостановил полеты из соображений безопасности.

Сигнал об угрозе атаки БПЛА означает непосредственную опасность для объектов инфраструктуры. При возможном ударе жителям рекомендуется укрыться в надежном месте, выполнять указания экстренных служб, держать под рукой воду, еду, аптечку, фонарик и запас батареек, а также не приближаться к беспилотникам.

Во время пролета дрона не следует пользоваться мобильной связью.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0