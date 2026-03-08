Жителей и туристов Сочи попросили покинуть набережные в Международный женский день

08 марта 2026, 17:03

Мэр Сочи Прошунин попросил людей покинуть набережные из-за угрозы атаки БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/NiseriN

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале, что жителям и туристам следует покинуть набережные, несмотря на праздничный день.