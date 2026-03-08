Жителей и туристов Сочи попросили покинуть набережные в Международный женский день
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем Telegram-канале, что жителям и туристам следует покинуть набережные, несмотря на праздничный день.
Ранее он предупреждал об угрозе атаки БПЛА и призывал горожан оставаться в безопасных местах до стабилизации обстановки. Прошунин также напомнил, что съемка дронов и работы системы ПВО запрещается. В экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112. На фоне предупреждений аэропорт Сочи с 15:37 приостановил полеты из соображений безопасности.
Сигнал об угрозе атаки БПЛА означает непосредственную опасность для объектов инфраструктуры. При возможном ударе жителям рекомендуется укрыться в надежном месте, выполнять указания экстренных служб, держать под рукой воду, еду, аптечку, фонарик и запас батареек, а также не приближаться к беспилотникам.
Во время пролета дрона не следует пользоваться мобильной связью.
Читайте также: