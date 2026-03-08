08 марта 2026, 14:26

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ взорвался в Белгородской области рядом с машиной

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Дрон ВСУ взорвался рядом с автомобилем на участке трассы Шебекино-Белгород. Пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в Max губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.