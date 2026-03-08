БПЛА ВСУ взорвался в Белгородской области
Дрон ВСУ взорвался рядом с автомобилем на участке трассы Шебекино-Белгород. Пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в Max губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате детонации женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ног, а также травму глаза. Пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. Второго раненого, состояние которого оценивается как тяжелое, к медикам привезла бригада скорой.
Гладков уточнил, что после оказания первичной помощи обоих пострадавших переведут в областную клиническую больницу. Также, по данным губернатора, на месте атаки повредило два автомобиля.
Ранее россиянин попал в больницу после атаки ВСУ.
