БПЛА ВСУ взорвался в Белгородской области

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ взорвался в Белгородской области рядом с машиной
Дрон ВСУ взорвался рядом с автомобилем на участке трассы Шебекино-Белгород. Пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил в Max губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его словам, в результате детонации женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ног, а также травму глаза. Пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. Второго раненого, состояние которого оценивается как тяжелое, к медикам привезла бригада скорой.

Гладков уточнил, что после оказания первичной помощи обоих пострадавших переведут в областную клиническую больницу. Также, по данным губернатора, на месте атаки повредило два автомобиля.

Ранее россиянин попал в больницу после атаки ВСУ.

