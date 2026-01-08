Жителей Киева призвали зарядить пауэрбанки, запастись водой и продуктами
Власти Киева призвали жителей города заранее позаботиться о своей безопасности из-за похолодания и возможных обстрелов энергосистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Горожанам рекомендовали сохранить адреса ближайших укрытий, пунктов обогрева и бюветов. Также им посоветовали зарядить пауэрбанки, подготовить фонари, лампы на батарейках, запасные аккумуляторы, свечи и спички.
Кроме того, местным предложили запастись теплой одеждой и одеялами на период холодов и обеспечить комфортными условиями домашних питомцев. Киевлян призвали набрать больше питьевой воды и нескоропортящихся продуктов, для приготовления которых не нужно электричество.
Для сохранения тепла также рекомендовали по возможности утеплить жилье: проверить изоляцию, заклеить стыки окон и стены, использовать теплоизоляционные материалы между стенами и батареями.
