Жителей Киева призвали зарядить пауэрбанки, запастись водой и продуктами

08 января 2026, 19:07

Фото: iStock/Nataliia Pylypchuk

Власти Киева призвали жителей города заранее позаботиться о своей безопасности из-за похолодания и возможных обстрелов энергосистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.