На коксохимическом заводе в Кривом Роге произошел выброс

08 января 2026, 18:25

Фото: iStock/Максим Шмаков

На коксохимическом заводе в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, произошел выброс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.