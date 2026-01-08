На коксохимическом заводе в Кривом Роге произошел выброс
На коксохимическом заводе в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, произошел выброс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По словам жителей, в Металлургическом районе города стоит едкий запах. В свою очередь, крупнейший в стране и Европе металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» сообщил, что перебои с подачей электроэнергии стали причиной частичной остановки работы предприятия. Ее выполнили по всем правилам безопасности, заявили представители компании.
Ранее сообщалось, что вчера вечером в Днепропетровске, Павлограде, Каменском, Запорожье и Кривом Роге наступил блэкаут после ударов дронов-камикадзе «Герань-2». Работу всех ТЭЦ и подстанций остановили в Днепропетровской области.
