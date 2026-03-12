Несколько медиков погибли и пострадали при ударе ВСУ по больнице

12 марта 2026, 18:19

МО РФ: восемь медиков погибли при атаке дронов ВСУ на медучреждение в ДНР

Восемь медиков погибли при атаке ВСУ на медучреждение в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.





Украинские боевики преднамеренно нанесли удар при помощи четырех беспилотников 10 марта около 3:40 мск. Еще десять человек, девять из которых также медики, получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

«В результате террористического удара киевского режима погибло восемь медиков», — передает ведомство.