Несколько медиков погибли и пострадали при ударе ВСУ по больнице
МО РФ: восемь медиков погибли при атаке дронов ВСУ на медучреждение в ДНР
Восемь медиков погибли при атаке ВСУ на медучреждение в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Украинские боевики преднамеренно нанесли удар при помощи четырех беспилотников 10 марта около 3:40 мск. Еще десять человек, девять из которых также медики, получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
«В результате террористического удара киевского режима погибло восемь медиков», — передает ведомство.Ранее сообщалось, что ВСУ днем 12 марта ударили по зданию сельскохозяйственного предприятия в Краснодарском крае. В результате погиб один человек, еще двое пострадали — их госпитализировали.