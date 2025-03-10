Жителей освобожденных от ВСУ курских сел госпитализировали с истощением

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)
В Курской области из освобожденных от оккупации ВСУ населенных пунктов госпитализировали с истощением трех мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях», — пояснил Хинштейн в Telegram-канале.
Он уточнил, что люди истощены и у них обострились хронические заболевания. У одного из пострадавших обнаружили обморожение стоп. Все трое сейчас находятся под наблюдением врачей. Хинштейн добавил, что лично планирует навестить их в больнице.
Хинштейн подчеркнул, что российские силы продолжают освобождать оккупированные ВСУ территории Курской области и спасать мирное население.
Читайте также:
ВСУ ошибочно нанесли удар из HIMARS по своим позициям в Судже
Прорыв ВС РФ в Судже, бои в Курской области, контратаки в Торецке: последние новости СВО
Алаудинов назвал исторической успешную операцию по «броску через трубу» ВС РФ в Судже
Элина Позднякова