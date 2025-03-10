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Жителей освобожденных от ВСУ курских сел госпитализировали с истощением

Хинштейн: Жителей освобожденных курских сел госпитализировали с истощением
Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

В Курской области из освобожденных от оккупации ВСУ населенных пунктов госпитализировали с истощением трех мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях», — пояснил Хинштейн в Telegram-канале.

Он уточнил, что люди истощены и у них обострились хронические заболевания. У одного из пострадавших обнаружили обморожение стоп. Все трое сейчас находятся под наблюдением врачей. Хинштейн добавил, что лично планирует навестить их в больнице.

Хинштейн подчеркнул, что российские силы продолжают освобождать оккупированные ВСУ территории Курской области и спасать мирное население.

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«Делают все возможное»: В Кремле оценили контрнаступление ВС РФ в Курской области
Песков: ВС РФ делают все возможное для освобождения Курской области
10 марта 2025, 13:18

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Российские военные делают все возможное, чтобы освободить Курскую область от украинских боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям», — заявил Песков.

При этом он не стал называть примерные сроки по полному освобождению Курской области от украинских боевиков.

Напомним, российские бойцы сейчас ведут в российском приграничье самое мощное контрнаступление с начала вторжения украинской армии.

Напомним, около 800 российских штурмовиков вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода ещё советских времён «Уренгой — Помары — Ужгород». За два дня они прошли более 15 километров под землёй, а потом ещё два дня отдыхали и ждали подходящего момента для атаки. Бойцы ВС РФ вызвали настоящую панику в тылу противника, освободили промзону в городе начали бои в частном секторе.

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ВСУ ошибочно нанесли удар HIMARS по своим позициям в Судже
10 марта 2025, 12:00

Фото: iStock/Leonid Ikan

ВСУ случайно ударили из РСЗО HIMARS по своим же позициям в Судже Курской области. Об этом пишет Shot.
По данным издания, украинская армия потеряла связь со своими подразделениями, находящимися в Судже. ВСУ подумали, что на определённом участке в Судже уже работают российские штурмовики, и нанесли удар из РСЗО HIMARS, чтобы хоть немного приостановить мощное наступление ВС РФ.

Так, ВСУ выпустили несколько ракет по Судже и окраинам. Те, которые направлялись в сторону российских позиций, были сбиты, а вот одну намеренно сбивать не стали — она шла в сторону позиций ВСУ, где и взорвалась. Сейчас выясняется число погибших боевиков, убитых своими же.

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Из России вышлют двух британских дипломатов за шпионаж
10 марта 2025, 11:25

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве и муж другого британского дипломата лишены аккредитации в России за выявленные признаки разведывательно-подрывной работы на территории РФ. Они должны будут покинуть страну в течение двух недель. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.
«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве», — заявили в ЦОС.

Отмечается, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра и муж первого секретаря политического отдела посольства Майкл Скиннер указали ложные данные при получении разрешения на въезд в Россию, нарушив российские законы.

Кроме того, сотрудники ФСБ выявили признаки проведения Одедрой и Скиннером разведывательно-подрывной работы на территории РФ.

В связи с этими действиями обоих дипломатов лишили аккредитации и обязали покинуть территорию России в течение двух недель.

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Прорыв ВС РФ в Судже, бои в Курской области, контратаки в Торецке: последние новости СВО
10 марта 2025, 10:30

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска продолжают наступление на стратегически важных направлениях, достигая успехов в продвижении и подавлении позиций вооружённых сил Украины. В ответ на это ВСУ увеличивают обстрелы гражданских объектов, включая ракетные удары HIMARS по рынку в Больших Копанях. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Все территории к северу от Казачьей Локни были утрачены ВСУ. В настоящее время российские войска проводят зачистку в этом районе. Однако украинские формирования оказывают сопротивление и за последние сутки провели две контратаки. Одна из них была предпринята в районе Мелового с целью выбить российские силы с занятых позиций.

Основным опорным пунктом ВСУ остаётся Казачья Локня. По мнению военблогеров, удерживать этот населённый пункт долго украинские силы не смогут, так как он географически отрезан от Суджи разрушенными мостами через реку Локня. На участке фронта в районе Суджи линия проходит по реке. Южнее Суджи гарнизоны Махновки и Колмаков оказались в полукотле, однако украинские военные не покидают свои позиции и надеются на деблокирующий удар со стороны Суджи.

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На флангах Суджанского выступа продолжаются бои в районе Басовки и западнее Меловой. Российские войска выбили ВСУ с лесистых холмов, получив плацдарм для удара на Олешню.


Херсонское направление


Ночь на Херсонском направлении прошла под интенсивным артиллерийским огнём. Противник обстрелял Цюрупинск, нанося удары по жилым районам. В ответ российские силы открыли огонь по выявленным позициям ВСУ, уничтожив в районе Ивановки шведский болотоход — специализированную технику для передвижения по болотистой местности. Однако утром ВСУ нанесли новый удар: две ракеты HIMARS, выпущенные по рынку в селе Большие Копани, привели к гибели мирных жителей. Точное число погибших и раненых пока уточняется, но известно, что атака произошла в разгар выходного дня, когда рынок был заполнен людьми.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Запорожское направление


На Запорожском направлении российские войска воспользовались ослаблением позиций ВСУ, вызванным переброской их подразделений под Покровск. Мотострелковое подразделение ВС РФ продвинулось на 1,5 км севернее Работино в сторону Новоданиловки, расширив свою зону контроля. Успех стал возможен благодаря слаженным действиям пехоты и поддержке артиллерии, которая подавила сопротивление противника.

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Торецкое направление


На Торецком направлении российские силы проводят контратаки с целью восстановления контроля над ранее утраченной территорией. В Щербиновке, Петровке и микрорайоне Забалка идут ожесточённые бои. Противник активно использует бронегруппы, пытаясь прорвать оборону российских войск. Одна из таких групп была уничтожена в центре Торецка: российские силы оперативно отреагировали на возникшую угрозу, ликвидировав как технику, так и личный состав противника.


Часовоярское направление


В районе Часова Яра российские войска возобновили наступление после короткой оперативной паузы. Подразделения укрепились в микрорайоне Западный, преодолевая сопротивление ВСУ. Продвижение стало возможным благодаря точечным артиллерийским ударам и поддержке с воздуха, что позволило сломить оборонительные позиции противника. Этот успех укрепляет позиции российских войск в стратегически важном районе, открывая новые возможности для дальнейшего давления на ВСУ.

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Алаудинов назвал исторической успешную операцию по «броску через трубу» ВС РФ в Судже
Алаудинов: Успешный «бросок через трубу» в Судже — историческая военная операция
10 марта 2025, 09:05

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Успешная операция частей Вооружённых сил РФ по прорыву в захваченную украинскими боевиками Суджу является исторической с военной точки зрения. Об этом заявил командир батальона спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он написал в своём телеграм-канале, что нестандартное решение российских военных использовать многокилометровые подземные коммуникации для выхода в тыл противнику войдёт не только в различные методические пособия для спецслужб, но и в учебники по новейшей истории России. Военачальник подчеркнул, что штурмовики ВС РФ проявили находчивость и бесстрашие, а их исторический «бросок через трубу» способен оказать влияние на весь ход спецоперации.

Напомним, около 800 российских добровольцев из штурмового подразделения вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода ещё советских времён «Уренгой — Помары — Ужгород». За два дня бойцы преодолели более 15 километров под землёй, а потом ещё два дня отдыхали и ждали подходящего момента для атаки. Закрепившись в лесополосе у выхода из трубы, российские военные вызвали настоящую панику в тылу противника. В результате была полностью освобождена промзона в городе и бои начались уже в частном секторе.

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#военные
#трубы
#город
#пособия
#вс рф
#курская область
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