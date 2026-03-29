Жители Брянска сообщили о громких взрывах
Украинские беспилотники пытаются атаковать Брянск, сработала система противовоздушной обороны. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали несколько мощных взрывов примерно за 20 минут до полуночи. От громких звуков у припаркованных автомобилей сработали сигнализации. По словам очевидцев, в небе начали появляться яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО.
К настоящему моменту сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил о режиме беспилотной опасности в регионе.
Недавно появилась информация, что Корпус стражей исламской революции ударил по украинскому складу в Дубае. По предварительной информации, есть раненые и жертвы.
