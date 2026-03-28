Дмитриев иронично высказался об осознании энергокризиса ЕС

28 марта 2026, 22:23

Глава РФПИ Дмитриев сравнил осознание энергокризиса Ес с отложенным будильником

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что жители Европы постепенно начинают осознавать масштабы энергетического кризиса. Соответствующее мнение он выразил в социальной сети Х.





По словам Дмитриева, сложившуюся ситуацию можно сравнить с ситуацией, когда человек нажимает кнопку «отложить» на громком будильнике. Проблема очевидна, но к ее решению пока не готовы.





«Европейские бюрократы могут почитать мои посты, чтобы лучше представить масштабы шока», — добавил он.



