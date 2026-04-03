Жителей Воронежа разбудили громкие взрывы

SHOT: серия взрывов прогремела над Воронежем
Фото: iStock/dzika_mrowka

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Воронежа. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.



Местные жители утверждают, что около 02:00 прогремело не менее четырех взрывов в юго-западной части города. Кроме того, в небе появились яркие вспышки, похожие на работу ПВО. В некоторых районах доносятся звуки сирены и мотора.

По предварительной информации, Воронеж пытаются атаковать украинские беспилотники. Перед нападением губернатор региона Александр Гусев предупредил об угрозе налета БПЛА и просил граждан укрыться в безопасных местах.

Активность украинской беспилотной авиации также зафиксировали в Московском регионе. Сергей Собянин в соцсетях недавно оповестил о сбитом БПЛА на подлете к столице.

Александр Огарёв

