Жителей Воронежа разбудили громкие взрывы
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Воронежа. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Местные жители утверждают, что около 02:00 прогремело не менее четырех взрывов в юго-западной части города. Кроме того, в небе появились яркие вспышки, похожие на работу ПВО. В некоторых районах доносятся звуки сирены и мотора.
По предварительной информации, Воронеж пытаются атаковать украинские беспилотники. Перед нападением губернатор региона Александр Гусев предупредил об угрозе налета БПЛА и просил граждан укрыться в безопасных местах.
Активность украинской беспилотной авиации также зафиксировали в Московском регионе. Сергей Собянин в соцсетях недавно оповестил о сбитом БПЛА на подлете к столице.
