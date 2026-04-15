Глава Службы внешней разведки назвал обстановку на границе Союзного государства очень напряжённой

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал «очень напряжённой» обстановку на западных границах России и Белоруссии. Его слова передает РИА Новости.



По итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии Нарышкин отметил, что в странах Балтии и Польше активно милитаризируют экономику, наращивают военное строительство и развивают мобилизационный потенциал территорий.

Кроме того, Польша и прибалтийские государства недавно вышли из Конвенции о запрещении противопехотных мин. Глава СВР обратил внимание, что на восточных рубежах этих стран уже начали создаваться новые фортификационные сооружения.

«Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — добавил он.
Ранее советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич оценил политические перспективы новой власти в Венгрии. Он объяснил, что позиция победившего на парламентских выборах страны Петера Мадьяра не сильно отличается от взглядов Виктора Орбана.
Мария Моисеева

