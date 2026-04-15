Глава Службы внешней разведки назвал обстановку на границе Союзного государства очень напряжённой

Нарышкин: Обстановка на западных границах РФ и Белоруссии является очень напряжённой

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал «очень напряжённой» обстановку на западных границах России и Белоруссии. Его слова передает РИА Новости.





По итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии Нарышкин отметил, что в странах Балтии и Польше активно милитаризируют экономику, наращивают военное строительство и развивают мобилизационный потенциал территорий.





«Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — добавил он.