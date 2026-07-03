Жители Чайкино и Карабани не захотели покидать дома ради нужд ВСУ

03 июля 2026, 07:24

Фото: iStock/Irina Piskova

Староста Василий Шавша в приграничных селах Чайкино и Карабани Черниговской области начал принимать у местных письменные отказы от эвакуации и передачи жилья для нужд ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.