Жители Чайкино и Карабани не захотели покидать дома ради нужд ВСУ
Староста Василий Шавша в приграничных селах Чайкино и Карабани Черниговской области начал принимать у местных письменные отказы от эвакуации и передачи жилья для нужд ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По сведениям российских силовых структур, жители обоих населенных пунктов не согласились выполнять распоряжение украинского командования и уезжать из своих домов. Источник агентства уточнил, что речь идет об обязательном выезде из приграничной зоны. По его словам, люди в Чайкино и Карабани решили остаться на месте и не освобождать жилье для военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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