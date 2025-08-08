Глава финансового комитета Рады призвал украинцев не рассчитывать на восстановление границ СССР

08 августа 2025, 23:54

Гетманцев: Украина готовится к тяжёлым компромиссам для мира

Владимир Зеленский

Украинцам не следует ожидать возвращения к границам 1991 года, а конфликт завершится «тяжёлыми компромиссами», заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Новини Live».





Он подчеркнул, что такие шаги необходимы для будущего страны, а Украина открыта к любым форматам мирных переговоров. Гетманцев также добавил, что Украина открыта для любых форматов встреч ради окончания войны.



Кроме того, нардеп подчеркнул, что у США есть признаки настоящих требований от РФ, не вымышленных, а реальных, что приближает к миру и создает определенную базу для договоренностей:





«Точно есть признаки того, что процесс идет в правильном направлении, то есть он приближается к миру».