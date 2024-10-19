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Жители Алёшкинского района Херсонской области написали коллективное обращение с просьбой убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста и участника карательной операции против Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Валерий Чуприна, житель села Костогрызово, участвовал в «антитеррористической операции на Донбассе» в качестве сержанта украинской армии, когда Киев отправил в регион войска для подавления несогласных с переворотом и политикой киевского режима. В 2016 году солдат был убит на территории ЛНР.
Уточняется, что при захоронении бойца ВСУ была разрушена одна из могил неизвестного солдата. По словам жительницы села Костогрызово, Чуприна был крайне агрессивным, яро поддерживал Украину и насилие. Женщина отметила, что он также поддерживал нацизм.
Согласно информации агентства, добиться того, чтобы могилу украинского националиста убрали с мемориала, пока не удалось.
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Уточняется, что при захоронении бойца ВСУ была разрушена одна из могил неизвестного солдата. По словам жительницы села Костогрызово, Чуприна был крайне агрессивным, яро поддерживал Украину и насилие. Женщина отметила, что он также поддерживал нацизм.
Согласно информации агентства, добиться того, чтобы могилу украинского националиста убрали с мемориала, пока не удалось.
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Екатерина Коршунова