Жители Краснодарского края сообщили о взрывах в небе
Ночью беспилотники Украины предприняли попытку нападения на Краснодарский край. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.
По их словам, в небе над Геленджиком после полуночи прогремело около семи мощных взрывов. Кроме того, жители Сочи, Тупасе и Анапы сообщили о громких звуках и пролетающих дронах.
По предварительной информации, в Краснодарском крае активно работает система ПВО, отражающая атаку беспилотников. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
С целью обеспечения безопасности жителей временно приостановлена работа аэропортов Сочи, Краснодара и Геленджика, рейсы отменяются и задерживаются.
Ранее Минобороны РФ сообщило почти о 30 сбитых украинских беспилотниках за три часа.
Читайте также: