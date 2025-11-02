Достижения.рф

Жители Краснодарского края сообщили о взрывах в небе

SHOT: беспилотники ВСУ пытаются атаковать Краснодарский край
Ночью беспилотники Украины предприняли попытку нападения на Краснодарский край. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местное население.



По их словам, в небе над Геленджиком после полуночи прогремело около семи мощных взрывов. Кроме того, жители Сочи, Тупасе и Анапы сообщили о громких звуках и пролетающих дронах.

По предварительной информации, в Краснодарском крае активно работает система ПВО, отражающая атаку беспилотников. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

С целью обеспечения безопасности жителей временно приостановлена работа аэропортов Сочи, Краснодара и Геленджика, рейсы отменяются и задерживаются.

Ранее Минобороны РФ сообщило почти о 30 сбитых украинских беспилотниках за три часа.

