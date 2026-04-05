Жители Кстово сообщили о нескольких взрывах и вспышках в Нижегородской области

05 апреля 2026, 01:00

SHOT: Серия взрывов прогремела над Кстово Нижегородской области, ПВО сбивает БПЛА ВСУ

В Нижегородской области над городом Кстово прогремела серия громких взрывов, сообщает Telegram-канал SHOT.