Жители Кстово сообщили о нескольких взрывах и вспышках в Нижегородской области
В Нижегородской области над городом Кстово прогремела серия громких взрывов, сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что за последние полчаса они насчитали не менее пяти-шести мощных хлопков в разных частях города. Очевидцы также заметили в небе яркие вспышки и услышали гул двигателей, характерный для летящих на низкой высоте БПЛА ВСУ.
Предварительно, российские системы противовоздушной обороны работают по украинским дронам. Официальной информации о пострадавших или разрушениях на земле в настоящий момент не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
