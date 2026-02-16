Боевики ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь
Российские военные сбили пять воздушных целей над Севастополем. Об этом сообщил в телеграм губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, цели уничтожили над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес. Чиновник призвал жителей избегать открытых мест и оставаться в укрытиях, в Севастополе объявили воздушную тревогу.
Отмечается, что украинские формирования почти ежедневно предпринимают попытки атак по территории России, в том числе по гражданским объектам. В ответ российская армия наносит удары высокоточным оружием и беспилотниками по военным целям и объектам украинского военно-промышленного комплекса.
Ранее губернатор Богомаз назвал атаку БПЛА ВСУ на Брянскую область самой мощной за все время.
