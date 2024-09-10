Жители Курской области получат до 150 тысяч рублей за потерю имущества в зоне ЧС

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Жителям Курской области выплатят до 150 тысяч рублей в качестве компенсации за утрату имущества в зоне чрезвычайной ситуации. Это касается в первую очередь тех девяти муниципальных образований, из которых по решению оперативного штаба граждан временно переселили.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале врио губернатора написал, что пострадавшие жители Курской области получат финансовую поддержку, если они утратили имущество в результате обстрелов ВСУ. Сумма будет составлять от 75 до 150 тысяч рублей, в зависимости от степени утраты.
Алексей Смирнов также отметил, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах министерство обороны РФ определило размеры территорий, на которых проведение работы оценочных комиссий пока невозможно. Там будет применяться упрощённая процедура получения финансовой помощи, сказал врио губернатора Курской области.
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