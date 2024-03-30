Жители некоторых районов Одессы лишились света и воды

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Жители некоторых районов Одессы лишились электричества, передает украинское издание «Думская» в Telegram-канале.
В некоторых районах города также прекращена подача воды. Другие подробности неизвестны.
Как сообщается, в пятницу, 29 марта, в Одессе в экстренном порядке была отключена одна из подстанций. Электроснабжение обещали восстановить в течение нескольких часов. В тот же день стало известно, что в городе произошли взрывы.
Ранее в Харьковской области сообщили о разрушении Змиевской ТЭС.
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Как сообщается, в пятницу, 29 марта, в Одессе в экстренном порядке была отключена одна из подстанций. Электроснабжение обещали восстановить в течение нескольких часов. В тот же день стало известно, что в городе произошли взрывы.
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Александр Климов