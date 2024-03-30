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Жители некоторых районов Одессы лишились света и воды

«Думская»: В некоторых районах Одессы пропал и приостановлена подача воды
30 марта 2024, 06:04
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жители некоторых районов Одессы лишились электричества, передает украинское издание «Думская» в Telegram-канале.
В некоторых районах города также прекращена подача воды. Другие подробности неизвестны.

Как сообщается, в пятницу, 29 марта, в Одессе в экстренном порядке была отключена одна из подстанций. Электроснабжение обещали восстановить в течение нескольких часов. В тот же день стало известно, что в городе произошли взрывы.


Ранее в Харьковской области сообщили о разрушении Змиевской ТЭС.

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Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ
МО: Вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8 ликвидировали пункт ВСУ под Купянском
30 марта 2024, 06:10

Фото: iStock/vadimrysev

Группа вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил России уничтожила опорный пункт и плотные скопления войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянском районе, сообщили в Министерстве обороны России.
В состав ударной группы вошли вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-8. Экипажи вертолетов по координатам авиационной артиллерии атаковали неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Затем они выполнили маневр и вернулись на аэродром вылета.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ не способны сдерживать российскую армию.

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«ВСУ не может противостоять»: Советник Зеленского – об успехах российской армии
Подоляк: Российские войска продвигаются вглубь, ВСУ не может им противостоять
30 марта 2024, 05:31

Фото: iStock.com/Semen Salivanchuk

Советник президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому журналу Bild пожаловался на успехи российских войск, передает РИА Новости.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ничего не могут сделать против российских военных подразделений, продвигающихся «все дальше и дальше».

«Мы видим, как они продолжают вооружаться, укрепляться и мобилизуют запасы. Мы не можем решить проблему с текущей нехваткой оружия», – посетовал чиновник.

Подоляк отметил, что Киев в настоящее время готовится к «различным вариантам развития событий». В то же время он считает, что Россия вряд ли начнет широкомасштабное наступление.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам и тем самым отказаться от выхода на границы 1991 года.

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«Уничтожены все блоки»: В Харьковской области заявили о разрушении Змиевской ТЭС
«Центрэнерго»: 22 марта была полностью уничтожена Змиевская ТЭС после удара ВС РФ
30 марта 2024, 02:49

Фото: iStock/aapsky

Змиевская теплоэлектростанция (ТЭС) в подконтрольной Киеву Харьковской области была полностью разрушена во время удара ВС РФ 22 марта, сообщает «Центрэнерго».
Отмечается, что разрушены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование.

«Степень разрушений разная, от полного до значительного», – добавил оператор.

В настоящее время компания не может получить доступ к большей части своего оборудования, ведется расчистка завалов. В «Центрэнерго» отказались комментировать, возобновит ли объект свою работу.

Ранее в России член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев рассказал о цели ударов по энергообъектам Украины.

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#украина
#харьков
#энергетика
#ракетный удар
#вс рф
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Кадыров поделился кадрами уничтожения ДРГ ВСУ на Белгородском направлении
Кадыров: Российские военные уничтожили ДРГ ВСУ на Белгородском направлении
30 марта 2024, 01:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии на Белгородском направлении. Кадры были опубликованы в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
По словам Кадырова, диверсанты укрылись в заброшенном здании, откуда пытались стрелять.

«Аэроразведка оперативно выявила их локацию, а артиллерия, в свою очередь, быстро ликвидировала противника», – рассказал Кадыров.

Ранне сообщалось, что ВС РФ пресекли попытку украинских ДРГ пересечь российскую границу.

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Ракетную опасность объявили в Грайвороне Белгородской области
29 марта 2024, 20:51

Фото: istock / bpawesome

В Грайвороне Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Об этом информирует Телеграм-канал мэрии Белгорода.
«Внимание! Город Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее военкор Игорь Жданов рассказал, как жители Белгорода спасаются от ударов ракет ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский признал разрушение двух крупных ГЭС на Украине
Зеленский сообщил об ударах ВС России по Каневской и Днестровской ГЭС
29 марта 2024, 20:43

Президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что Вооруженные силы РФ атаковали Каневскую и Днестровскую ГЭС. Об этом украинский лидер написал в Телеграм-канале.
«Этой ночью сознательными целями... стали Каневская и Днестровская ГЭС», — пишет Зеленский.
Глава Украины не стал приводить подробности о масштабах разрушения.

Напомним, 22 марта по энергетической инфраструктуре Украины нанесли массированный удар. Девять регионов были атакованы с помощью 63 дронов и 88 ракет. Под удар попали гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там началось возгорание.

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что существенный урон ДнепроГЭС-2 нанесли удары ракет ВС РФ, восстановление работы электростанции может затянуться надолго.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску
ФСБ задержала украинца, причастного к ударам по Луганску ракетами Storm Shadow
29 марта 2024, 20:29

Фото: istock / Rawf8

В ЛНР задержан гражданин Украины, причастный к атакам ракетами Storm Shadow на Луганск в мае 2023 года. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на региональное управление ФСБ.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства», — сообщили в ведомстве.
Выяснилось, что мужчина собирал и передавал сотрудникам службы безопасности Украины сведенья о местах дислокации подразделений ВС России в зоне спецоперации и других территориях региона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

12 мая 2023 года в ходе ракетного обстрела Луганска ВСУ применили 2 крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и один американский снаряд противодействия ПВО ADM-160B MALD. Удары пришлись по району недействующих заводов «Поли-пак» и «Милам». В результате атаки были раненые шестеро детей.

Ранее ФСБ предупредила россиян о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#всу
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#фсб
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Российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Харьковской области
29 марта 2024, 20:20

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В Чугуевском районе Харьковской области российские военные уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что ракетный удар был нанесён российскими войсками около 15:00. В результате была уничтожена установка ПВО. Об этом ему рассказали представители местной агентуры, которые сейчас выясняют подробности атаки и то, какой именно системы было средство ПВО ВСУ.

В последнее время российские военные активно наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
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Депутат Госдумы опубликовал видеообращение попавших в плен российских военных
Депутат ГД Хинштейн показал видеообращение попавших в плен бойцов ВС России
29 марта 2024, 19:53

Фото: istock / Sinenkiy

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал в своем Телеграм-канале видеообращение, предположительно, пленных бойцов ВС РФ, который обращаются к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

«Получил огромное количество сообщений о жителях Самарской области, которые попали в украинский плен. Некоторые из них в плену находятся третий год», — написал депутат.
На кадрах мужчины простят главу региона «посодействовать в скорейшем освобождении из плена».

Мужчины в одинаковых синих бушлатах говорят, что у многих из них есть серьезные ранение, ампутированные конечности. Они также отмечают, что до пленения выполняли боевые задачи на должном уровне.


Видео: Телеграм-канал Александра Хинштейна

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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