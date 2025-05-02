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В Одессе жители города собираются на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших в трагических событиях 11-летней давности, когда противники государственного переворота на Украине столкнулись с насилием. Об этом информируют украинские СМИ.
В день годовщины одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов, где произошли трагические события.
На входе на площадь установлен строгий контроль: полиция требует у посетителей паспорта. В районе Дома профсоюзов дежурят вооруженные полицейские с автоматическим оружием, а также бойцы с антидроновыми ружьями.
Местные жители выражают свои соболезнования и поддержку тем, кто пострадал в событиях 2014 года, несмотря на напряженную атмосферу и меры предосторожности со стороны правоохранительных органов.
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На входе на площадь установлен строгий контроль: полиция требует у посетителей паспорта. В районе Дома профсоюзов дежурят вооруженные полицейские с автоматическим оружием, а также бойцы с антидроновыми ружьями.
Местные жители выражают свои соболезнования и поддержку тем, кто пострадал в событиях 2014 года, несмотря на напряженную атмосферу и меры предосторожности со стороны правоохранительных органов.
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Дарья Осипова