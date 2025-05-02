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Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших 2 мая 2014 года

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

В Одессе жители города собираются на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших в трагических событиях 11-летней давности, когда противники государственного переворота на Украине столкнулись с насилием. Об этом информируют украинские СМИ.
В день годовщины одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов, где произошли трагические события.

На входе на площадь установлен строгий контроль: полиция требует у посетителей паспорта. В районе Дома профсоюзов дежурят вооруженные полицейские с автоматическим оружием, а также бойцы с антидроновыми ружьями.

Местные жители выражают свои соболезнования и поддержку тем, кто пострадал в событиях 2014 года, несмотря на напряженную атмосферу и меры предосторожности со стороны правоохранительных органов.

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Алаудинов заявил о возвращении участников операции «Поток» в строй
Алаудинов: участники операции «Поток» возвращаются в строй после госпиталя
02 мая 2025, 14:46

Апти Алаудинов (Фото: Telegram/AptiAlaudinovAKHMAT)

Участники курской операции «Поток» возвращаются в строй после госпиталя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
«Часть из них уже потихоньку возвращается в строй... Это очень достойные ребята, героические патриоты, и я так думаю, что в скором времени они еще покажут нам результаты, именно в уничтожении противника и продвижения вперед», — сказал генерал-лейтенант.
Алаудинов пожелал остальным бойцам, которые сейчас на лечении, скорейшего выздоровления.

Операцию «Поток» провели в начале марта. Благодаря ей ВС РФ зашли в тыл противника. В Telegram можно увидеть документальный фильм «Курская битва. Хронология подвига» от военкора RT Влада Андрицы.

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#война
#сво
#конфликт
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Mash: ВСУ атаковали Курск ракетами
02 мая 2025, 14:28

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ атаковали Курск ракетами, пишет Telegram-канал Mash. Журналисты уточняют, что, по словам местных жителей, в районе улицы Широкой были взрывы и пожар.
«ВСУ атаковали ракетами Курск. Местные сообщают, что слышали как минимум пару звуков взрывов», — сказано в сообщении.

Все произошло в пятницу, 2 мая. Взрывы раздались после объявления ракетной опасности. Региональный оперштаб трижды предупреждал о ней с начала суток. На момент написания заметки официальных комментариев от Минобороны России не поступало.

Курская область была освобождена от противника 26 апреля, согласно докладу главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. 30 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что оставшиеся ВСУ сидят «по щелям и в подвалах».

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#мир
#россия
#украина
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#сво
#конфликт
#курская область
#новости
#всу
#ракетная опасность
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«Эхо будущих выборов»: Арестович* оценил санкции Зеленского против него
Арестович* связал санкции Зеленского против него с выборами на Украине
02 мая 2025, 14:12

Алексей Арестович*

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович* считает, что Владимир Зеленский ввел против него санкции из-за будущих выборов.
«Санкции против меня и Порошенко*, введенные почти одновременно — это явное эхо от будущих выборов. Логика ясна — незаконный инструмент используется для незаконного отстранения политических конкурентов. Именно такая оценка уже дана в Европе и США», — приводит слова Арестовича* «Газета.Ru»

По словам самого Зеленского, те, кто попал под украинские санкции, «связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства». Глава киевского режима заявлял, что они осуществляли активные информационные операции в ущерб украинской республике.

Арестович* был заметным представителем киевского режима в начале конфликта, но потом покинул Украину, а теперь критикует Зеленского.

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Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ

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Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ
«Лента.ру»: Владислава Бакальчука проверят по статье о дискредитации ВС РФ
02 мая 2025, 13:38

Владислав Бакальчук (Фото: Telegram/WBakalchuk)

По статье о дискредитации российской армии проверят владельца Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.
«В отношении Владислава Бакальчука будет проведена проверка по пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Повод — возможное распространение фейков и дискредитация российской армии и СВО в его Telegram-канале. Правоохранителям поступило соответствующее обращение», — сказано в материале.

У журналистов имеется копия заявления, поступившего в полицию, где просят проверить пост бизнесмена от 29 апреля. Бакальчук заявил, что из-за якобы роста государственных расходов на оборону «бизнесу придется выживать». Еще Бакальчук писал, что в будущем в стране может вырасти налоговая нагрузка на бизнесменов. Мужчина резюмировал, что «затянуть пояса» будут вынуждены все, кроме тех, кто завязан на оборонные расходы.

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Депутат ГД Шеремет призвал одесситов продолжать сопротивляться киевскому режиму
02 мая 2025, 13:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет сделал заявление, в котором призвал жителей Одессы помнить, что этот город является «‎исконно русским». Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что трагические события 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов стали «точкой невозврата» для многих одесситов.

Шеремет выразил уверенность, что жители Одессы продолжают сопротивляться действующему киевскому режиму и надеются на восстановление своих прав и свобод.

«Одесситам стоит помнить, что Одесса — это исконно русский город. Я уверен, что они внутри продолжат сопротивляться киевскому режиму и ждут торжества справедливости, когда в городе снова будет можно спокойно говорить на русском языке», — отметил депутат.

По его словам, одесситы ожидают удобного момента, чтобы избавиться от украинской оккупации и гнета.

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