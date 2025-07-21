Жители Пушкинского района сообщают о звуках взрывов
Жители Пушкинского района сообщают о звуках, похожих на взрывы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По их словам, прозвучало не менее пяти хлопков. Согласно предварительной информации, работает система ПВО, которая сбивает вражеский беспилотник.
По данным SHOT, в Ивантеевке после звука взрыва загорелся частный дом. Предварительно, на него мог упасть сбитый дрон.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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