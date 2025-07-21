Российские войска нанесли удар по двум военным заводам в Киеве

21 июля 2025, 16:15

Рогов: ВС РФ нанесли удары по двум военным заводам в Киеве

Фото: iStock/Diy13

Российские войска атаковали два военных завода в Киеве. Предприятия специализировались на производстве компонентов для ПВО и управляемых ракет. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.