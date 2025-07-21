Российские войска нанесли удар по двум военным заводам в Киеве
Российские войска атаковали два военных завода в Киеве. Предприятия специализировались на производстве компонентов для ПВО и управляемых ракет. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, более 20 беспилотников были задействованы при атаке на радиозавод в Киеве, который производит точную электронику: блоки управления для ПВО и радиосвязи.
Также, как рассказал Рогов, был нанесён удар по заводу «Артем», специализирующемуся на производстве управляемых ракет средней дальности и корректируемых авиационных бомб.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России (ВС РФ) атаковали Украину рекордным количеством беспилотных летательных аппаратов, были применены крылатые ракеты Х-101 и беспилотники «Герань».
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