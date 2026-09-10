В Раменском открыли современную детскую площадку
Современный детский игровой комплекс площадью 450 квадратных метров установили во дворе дома №44 по улице Михалевича в Раменском по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход работ контролировал глава округа Эдуард Малышев. Он также посетил торжественное открытие площадки в среду, 9 сентября.
«Для ребят устроили настоящий праздник с концертом и угощением попкорном и чаем. Малыши развлекались, а родители общались и делали фотографии на память», — говорится в сообщении.Площадка рассчитана на детей разных возрастов. Там есть горка, песочница, «паутинка», карусель и качели. На территории также установлены скамейки и урны, есть уличное освещение и подключена система видеонаблюдения «Безопасный регион».