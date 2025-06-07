Автомобиль въехал в толпу в Германии
Bild: в немецком Пассау мужчина на машине въехал в толпу, его задержали
Водитель автомобиля въехал в толпу в немецком Пассау на федеральной земле Бавария. Стражи порядка не исключили, что наезд был совершен умышленно, пишет Bild. Водителя задержали.
«В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно», — сказано в материале.Кроме того, в публикации говорится, что количество пострадавших, как и степень тяжести их травм, неизвестны. По информации журналистов, среди пострадавших пятилетняя дочка водителя и его 38-летняя жена.
Накануне сообщалось, что в ДТП с бензовозом в Лиманском районе Астраханской области погибли трое полицейских. В Следственном комитете уточняли, что трагедия произошла на трассе Астрахань — Махачкала.