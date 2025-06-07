Автомобиль въехал в толпу в Германии

07 июня 2025, 22:09

Bild: в немецком Пассау мужчина на машине въехал в толпу, его задержали

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

Водитель автомобиля въехал в толпу в немецком Пассау на федеральной земле Бавария. Стражи порядка не исключили, что наезд был совершен умышленно, пишет Bild. Водителя задержали.







«В Пассау мужчина въехал на автомобиле в группу людей. Полиция не исключает, что въехал он намеренно», — сказано в материале.

