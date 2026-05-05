Жители села в Закарпатье перекрыли дорогу из-за мобилизации священника
В Закарпатской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили священника. Об этом пишут местные СМИ.
Все случилось в населенном пункте Липча. Местные жители узнали о мобилизации священника по имени отец Сергий и массово вышли на улицу, перекрыв основную трассу. Как утверждают украинские каналы, местонахождение служителя церкви в настоящее время неизвестно.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
