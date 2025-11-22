Достижения.рф

Жители Сызрани сообщили о громких взрывах

SHOT: серия взрывов прогремела в Самарской области
Фото: istockphoto / Guilherme Soares

Яркие вспышки в небе над Сызранью заметили местные жители. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.



В беседе с изданием очевидцы рассказали, что слышали около десяти громких хлопков, похожих на взрывы. По их словам, в домах «затрещали стекла», а сверху доносились звуки, напоминающие мотор беспилотника.

По предварительным данным, город пытаются атаковать украинские дроны со стороны реки Волги. Яркие вспышки в небе, вероятно, свидетельствуют о работе системы противовоздушной обороны. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в аэропортах Тамбова, Пензы, Саратова, Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0