Жители Сызрани сообщили о громких взрывах
Яркие вспышки в небе над Сызранью заметили местные жители. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
В беседе с изданием очевидцы рассказали, что слышали около десяти громких хлопков, похожих на взрывы. По их словам, в домах «затрещали стекла», а сверху доносились звуки, напоминающие мотор беспилотника.
По предварительным данным, город пытаются атаковать украинские дроны со стороны реки Волги. Яркие вспышки в небе, вероятно, свидетельствуют о работе системы противовоздушной обороны. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее в аэропортах Тамбова, Пензы, Саратова, Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
