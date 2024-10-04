«Туловище без ног, без головы»: куряне рассказали о зверствах ВСУ в Курской области

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ВСУ целенаправленно убивали мирных жителей во время эвакуации с занятых ВСУ территорий Курской области. Свидетелями и очевидцами преступлений стали более пятидесяти человек, чьи показания собраны в докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».
«Смотрела в УАЗик, там сидят два обугленных трупа. Заглянула в другую сторону УАЗика. Я увидела, лежит человек, с правой стороны нет руки, а поодаль лежит еще туловище без ног и без головы. Еще шагов пять, была разбитая красная гражданская машина», — рассказала жительница деревни Куриловка Зоя Ананьева.
Другая женщина, Ирина Морозова, рассказала, что ВСУ расстреливали в упор из автоматов, пытающихся выехать из поселка.
«Выезжало пять машин, и всех расстреляли. Ни единого человека в живых не оставили… Люди из села Коренево рассказали, что когда ВСУ заходили, то просто расстреливали автоматами, автоматными очередями, не смотря, кто там – старики, дети, взрослые люди», — рассказала она.
Житель города Суджа Артем Кузнецов считает, что ВСУ зашли в Курскую область для того, чтобы истреблять российский народ.
«Пускай вся Россия знает, что обычных русских людей, нас всех, там пытались ВСУ убить. Я думаю, что это просто нацизм, геноцид. В голове ничего не укладывается. Я вам честно скажу, я увидел того, кто пришел убивать, неважно – мирный ты, не мирный, женщина – без разницы им», — рассказал мужчина.
Всем этим людям удалось эвакуироваться и спастись, однако многие куряне пережить украинское вторжение не смогли.
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Элина Позднякова