Жители Таганрога сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе

29 ноября 2025, 02:31

SHOT: серия мощных взрывов прогремела над Таганрогом

Фото: istockphoto / dzika_mrowka

Силы противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, отражают атаку беспилотников на Таганрог. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.