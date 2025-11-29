Жители Таганрога сообщили о взрывах и ярких вспышках в небе
Силы противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, отражают атаку беспилотников на Таганрог. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали не менее восьми громких хлопков, напоминающих взрывы. У припаркованных автомобилей сработали сигнализации, а небо озарили яркие вспышки, похожие на работу ПВО.
По данным канала, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются атаковать город со стороны Таганрогского залива. Кроме того, серия взрывов прогремела в Каменске-Шахтинском. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Последний раз БПЛА атаковали Таганрог 25 ноября. Тогда несколько жилых домов получили повреждения и погибли три человека.
