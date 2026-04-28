Жители Туапсе сообщили об очередном налете дронов ВСУ на город
Жители Туапсе сообщают о работе противовоздушной обороны и очередной ночной атаке ВСУ на город. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Согласно публикации, налет украинских беспилотников продолжается уже несколько часов. Очевидцы отмечают, что над Туапсе с определенными перерывами раздаются мощные взрывы, при этом в одном из районов города уже можно заметить возгорание.
Официальной информации об этом пока не поступало. Сведений о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях на земле также нет.
