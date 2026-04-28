Число жертв столкновения поездов в Индонезии увеличилось до пяти, десятки ранены
Число жертв столкновения поездов в Индонезии выросло до пяти, десятки человек ранены. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Инцидент случился в понедельник около 20:57 по местному времени (16:57 мск) на станции Бекаси-Тимур в городе Бекаси, к востоку от Джакарты. Пригородный электропоезд столкнулся с поездом дальнего следования, который протаранил задний вагон электрички, предназначенный для женщин. Изначально поступала информация о двух погибших, однако теперь их подтвержденное количество увеличилось до пяти.
Спасатели продолжают работать на месте происшествия. По предварительным сведениям, под завалами остаются заблокированными по меньшей мере четыре человека, их пытаются вызволить.
Ранее «Радио 1» передавало, что суд признал законной передачу двухлетней малышки в семью главы Солецкого округа Максима Тимофеева, а не прабабушке девочки Ольге Адамович. Ребенок остался сиротой после гибели матери, которая скончалась в Сольцах в январе этого года. Когда 65-летняя родственница оформила необходимые документы, чтобы забрать малышку к себе домой, выяснилось, что её уже отдали в другую семью.
