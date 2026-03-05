Жители Тюмени сообщили о хлопке в одном из районов
Жители тюменского района Антипино рассказали о громком хлопке. По их словам, к месту происшествия направляются экстренные службы.
Одна из местных жительниц сообщила URA.RU, что находилась дома и видела нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) из окна, когда раздался резкий, «звонкий» звук. По её словам, хлопок не был похожим на отдалённый — он прозвучал так, будто произошёл поблизости. После этого в сторону завода проехали автомобили с включёнными спецсигналами.
Женщина предположила, что инцидент мог случиться на заправке или рядом с НПЗ. При этом, отметила она, перебоев со связью и мобильным интернетом в районе не наблюдается.
Официальные комментарии от властей, МЧС и правоохранительных органов пока не поступали.
