Жители Уфы рассказали о мощном взрыве на НПЗ, после атаки БПЛА ВСУ начался пожар

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В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе (УНПЗ) в районе Бирского тракта произошло возгорание, сопровождавшееся как минимум двумя взрывами. Предварительно, атаку устроили БПЛА ВСУ. О зареве пожара и взрывах в Уфе сообщают Telegram-каналы SHOT и Mash.
По данным очевидцев, перед возгоранием в небе были слышны звуки, похожие на гул дронов, а сами взрывы вызвали толчки, ощутимые даже в жилых домах. Первый взрыв прогремел около 00:45.
После первых хлопков на территории предприятия начался масштабный пожар. К месту ЧП оперативно выдвинулись машины МЧС, пишет SHOT, но официальной информации о пострадавших или масштабах разрушений пока нет.
Телеграм-канал Mash опубликовал кадры падения предполагаемых обломков дронов ВСУ на территорию предприятия.
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После первых хлопков на территории предприятия начался масштабный пожар. К месту ЧП оперативно выдвинулись машины МЧС, пишет SHOT, но официальной информации о пострадавших или масштабах разрушений пока нет.
Телеграм-канал Mash опубликовал кадры падения предполагаемых обломков дронов ВСУ на территорию предприятия.
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Мария Моисеева