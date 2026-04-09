Ракетную опасность впервые с начала СВО объявили в трех российских регионах

Жителей Владимирской области впервые с начала специальной военной операции предупредили о ракетной опасности. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».



Как утверждает издание, ранее граждан уже оповещали о воздушной угрозе, но тогда речь шла об атаке беспилотников. Сообщения о вохможном ракетном ударе местные жители начали получать на свои мобильные телефоны.

«Ракетная опасность на территории Владимирской области. Покиньте открытое пространство, пройдите в укрытие», — говорится в уведомлении.

Аналогичная ситуация наблюдается в Ярославской и Костромской областях. Там, как информирует канал, местному населению также приходят соответствующие СМС-оповщения от МЧС.

Ранее ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. Ранения получили четыре человека, в том числе подросток.
Александр Огарёв

