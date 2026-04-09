Ракетную опасность впервые с начала СВО объявили в трех российских регионах

09 апреля 2026, 23:42

Жителей Владимирской области впервые с начала специальной военной операции предупредили о ракетной опасности. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».





Как утверждает издание, ранее граждан уже оповещали о воздушной угрозе, но тогда речь шла об атаке беспилотников. Сообщения о вохможном ракетном ударе местные жители начали получать на свои мобильные телефоны.



«Ракетная опасность на территории Владимирской области. Покиньте открытое пространство, пройдите в укрытие», — говорится в уведомлении.