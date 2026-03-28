Жители Ярославля сообщили о взрывах и вспышках в небе города на фоне работы ПВО
В районе Ярославля прогремело несколько взрывов. Очевидцы сообщают о работе системы противовоздушной обороны по украинским БПЛА, пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, около 02:53 ночи в южной и центральной частях города раздалось от трёх до пяти громких хлопков. Перед этим местные жители слышали «мерзкое жужжание двигателя в небе», характерное для низколетящих дронов. В небе также заметили яркие вспышки.
По предварительным данным, ПВО перехватила несколько беспилотников-камикадзе ВСУ. Официальной информации о возможных разрушениях на земле или пострадавших пока нет.
Напомним, что при этом в аэропорту Ярославля с 00:56 (мск) действуют временные ограничения на приём и отправку рейсов. В пресс-службе Росавиации отмечали, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
